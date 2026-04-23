Tras los rumores de su salud, Mirtha Legrand aclaró cómo se encuentra

La histórica conductora televisiva contó detalles sobre cuál es su situación médica actual y dio indicios de cuándo volvería a la televisión.

La salud de Mirtha Legrand despertó una fuerte preocupación en el mundo del espectáculo debido a que la histórica conductora no pudo conducir la pasada edición de su programa "La noche con Mirtha" por complicaciones en su salud que en principio referían a un resfrío. Debido a su edad, los médicos le dieron reposo para que termine de curar por completo la enfermedad.

“Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar. Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana”, contó Laura Ubfal mientras que Ángel De Brito , en el programa LAM, contó que le dieron siete días de reposo.

Según dio conocer PrimiciasYa, Mirtha se comunicó con el medio mencionado y le contó detalles de su situación médica: "Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome".

Mirtha Legrand

Ante este panorama y a la espera de una mejora total del cuadro, se estima que su nieta Juana Viale será la encargada de llevar adelante la conducción del programa nocturno. Es por eso que aún no se conoció quiénes son los invitados para este fin de semana.

Dudas y preocupación por la salud de Mirtha Legrand: qué dicen los médicos

La salud de Mirtha Legrand es un tema que preocupa al mundo del espectáculo. La diva de los almuerzos atraviesa una situación que parece ser más grave de lo que comunicó su entorno.

En las últimas horas, Ángel de Brito (LAM) contó que la histórica conductora no está lista para volver a las grabaciones de sus programas y reveló el diagnóstico que tiene en vilo a sus familiares y al mundo del espectáculo.

“Todavía los médicos no le dieron el permiso para grabar”, sumó en la misma sintonía Laura Ubfal.

Embed

La versión que trascendió apunta a que Mirtha continúa con tos y bajo tratamiento antibiótico por lo que los profesionales de la salud exigieron que extreme los cuidados teniendo en cuenta la edad de la conductora. Tanto Juana como Nacho Viale, sus nietos, contaron que el aire acondicionado del estudio y los cambios de temperatura le habrían provocado el malestar.

“No grabaría este viernes y tal vez el próximo tampoco”, señaló Ángel de Brito. Además, se conoció que la conductora tiene bronquitis y los médicos le dieron 15 días de reposo. Pese a este diagnóstico, sus nietos aseguran que la longeva conductora tiene simplemente un resfriado.

Mientras tanto, tanto las autoridades de eltrece como la productora evalúan alternativas, aunque todo permanece en suspenso. Incluso, no se descarta que Juana Viale vuelva a ponerse al frente del programa, como ya ocurrió en la emisión anterior.