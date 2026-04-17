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La venganza de Mirtha Legrand a Andrea del Boca: el inesperado invitado a su mesa

Mirtha Legrand confirmó que este sábado tendrá un invitado en la mesa que tuvo un fuerte enfrentamiento con la actriz.

La venganza de Mirtha Legrand a Andrea del Boca: el inesperado invitado a su mesa

Mirtha Legrand ya tiene confirmado los invitados para la próxima edición de su programa histórico, donde distintas figuras debaten de forma enriquecedora sobre distintos temas de actualidad y, también, del pasado. En las últimas horas causó revuelo uno los convocados al programa que se grabaría este viernes: la presencia de Ricardo Biasotti, expareja de Andrea Del Boca, generó distintas opiniones.

Aquel episodio cuando la conductora preguntó sobre un supuesto embarazo a Andrea no sana y Mirtha sigue con resquemores por esa situación. Es por eso que en el mundo del espectáculo, la decisión de invitar al progenitor de Anna del Boca se tomó como una revancha, debido a que Biasotti se presentará junto a la senadora Carolina Losada, quien impulsa en la cámara alta la discusión sobre falsas denuncias.

Cabe recordar que Ricardo fue sobreseído por abuso sexual en 2023 en una batalla judicial que lo enfrentó a la actriz que estuvo en Gran Hermano. Junto a ellos también estarán en la mesa Edgardo Alfano y Daniel Gomez Rinaldi para completar la mesa que se emitirá este sábado por la noche.

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Quiénes estarán en la mesa de Juana Viale

Por otra parte, Juana Viale también confirmó sus invitados para este domingo 19 al mediodía: estarán Betiana Blum, a Nicole Neumann, Juan Palomino, la hermana de Nicole, Gege, y el cocinero Rodrigo Cascón.

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