Se cumplió la alerta por viento, las ráfagas alcanzaron los 126 km/h en Zapala

Se registraron voladuras de chapas e interrupción del servicio eléctrico por un par de horas, en el transcurso de la tarde del sábado. Para esta noche se esperan nevadas en algunos sectores de la provincia.

Este sábado fue una jornada ardua para las defensas civiles de la provincia de Neuquén . Tras la alerta por viento en todo el territorio provincial, se requirió del trabajo del personal tanto para la prevención como para dar una rápida respuesta. Se cumplió la alerta amarilla por viento este sábado, donde castigó en gran parte, especialmente en la zona centro donde superó los 120 kilómetros por hora.

“Las condiciones fueron tal como se había informado desde Defensa Civil. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nos habían anticipado el ingreso de lluvias, principalmente para la zona sur, viento para toda la provincia y, ahora estamos esperando esta noche en la t ransición a domingo de nevadas de consideración en alta montaña desde el centro al norte de la provincia ”, resumió el director Provincia de Defensa Civil, Carlos Cruz , a LM Neuquén .

Informó que se registraron algunas voladuras de chapas y algunas roturas de techos principalmente en Zapala, como así también interrupción de servicio eléctrico durante un par de horas en algunos barrios, producto de las fuertes ráfagas que se sintieron principalmente entre las 12 del mediodía y las 13.30. "Las ráfagas más fuertes se registraron a las 13.15 con 126 kilómetros por hora en Zapala", destacó Cruz.

El funcionario detalló que hacia el anochecer se mantenían las condiciones, con ráfagas de hasta 115 kilómetros por hora en la zona centro de la provincia. Hubo polvo en suspensión, prácticamente todo el día, en las rutas principales como la 22 y 40 como así también caminos alternativos y cercanos a Mariano Moreno y toda la zona circundante.

Voladuras de chapas en Zapala, tras los 126 km/h

Panorama en el resto de la provincia

“En Villa La Angostura hubo caídas de ramas y de un árbol, pero sin mayores complicaciones. En Neuquén no he tenido reporte como así tampoco en Centenario y en área circundante”, dijo Cruz quien señaló que en la capital provincial las ráfagas máximas apenas superaron los 61 kilómetros por hora mientras que en la ciudades vecinas al oeste y norte fueron ampliamente superiores.

Cruz agregó que también se registraron ráfagas fuertes en región del Limay entre 80 y 90 kilómetros por hora durante la tarde. Se preveía que fuera a descender paulatinamente la intensidad en horas de la noche.

Detalló que, en Vaca Muerta, Rincón de los Sauces, Añelo hacia Buta Ranquil y Barrancas se registraron velocidades cercanas a los 70, 75 kilómetros por hora. Aún no se habían reportado alguna afectación.

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En el centro y norte de la provincia, como en El Huecú se registraron ráfagas de 98 kilómetros por hora desde el mediodía hasta las 17 como así también algunas lluvias débiles, aisladas en sectores del norte de la provincia, hacia Chos Malal donde prevaleció algo de viento, pero que no superó los 70 kilómetros por hora con condiciones estables.

“Prácticamente, los pronósticos se cumplieron tal cual se expresaron con viento, con lluvias y bajas temperaturas, que nos van a acompañar toda esta semana entrante. Nieve, por el momento no ha llegado, pero se espera a partir de esta noche hacia la madrugada del domingo, periodos intensos de nevadas en cotas altas”, adelantó Cruz.

Motoqueros imprudentes

Al trabajo preventivo se sumó el de algunos imprudentes. "Tuvimos un hecho sobre la Ruta 17 desde Picun Leufú hacia Plaza Huincul en donde un grupo de motociclistas estaba haciendo un recorrido, haciendo caso omiso de la alerta vigente", dijo el funcionario. E indicó que, producto del viento, uno de los motociclistas sufrió una caída, se lo atendió y derivó hacia Cutral Co. El motocilista se fracturó el brazo y estaría fuera de peligro. El procedimiento en la Ruta Provincial 17, jurisdicción de Picún Leufú, fue atendido por la Dirección Seguridad de Limay, presidida por Cristian Vázquez, coordinador operativo de la zona del Limay.

Un hecho evitable si los motociclistas hubieran prestado atención a la alerta que se fue anunciando por las autoridades desde hace días. "Hicieron caso omiso. Se los asistió a través de Policía, de bomberos y el servicio de sanidad del Hospital de Cutral Co.

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Incendio en un camión sobre Ruta 22

Personal de Bomberos Voluntarios de Cutral Co y de Defensa Civil local asistieron a un principio de incendio en la Ruta 22 en un camión que se dirigía de Cutral Co en dirección a Zapala. El camión, que trasladaba fardos de pasto, perdió la carga y, por situaciones que se investigaban se habría prendido fuego. El chofer había alcanzado a quitar los fardos que no fueron afectados y separó al resto que fue sofocado por el personal que se acercó al lugar.

Se esperan nevadas en sectores cordilleranos

El director de Defensa Civil de la provincia indicó que las condiciones meteorológicas “empiezan a mejorar, aunque todavía habrá periodos ventosos con ráfagas esporádicas altas”. Anticipó que ingresará un pulso importante de aire frío que ocasionará la formación de nieve posiblemente en alta montaña. Es decir, que se esperan nevadas en todo el sector cordillerano (sur, centro y norte), pero los periodos más intensos se darán en el centro, desde Aluminé, Villa Pehuén hasta la franja norte de Coyuco Cochico.

Cruz aseguró que desde Defensa Civil se monitoreó toda esta situación y, prácticamente, se trabajó principalmente con todos los referentes de las defensas civiles de toda la provincia que fueron reportando minuto a minuto todas las condiciones que iban sucediendo y todos los procesos meteorológicos que se produjeron en cada localidad, en cada jurisdicción.

Por último, agradeció a las defensas civiles de las localidades y especialmente a las de Bajada del Agrio, Villa Pehuenia, Las Lajas, Sauzal Bonito, Villa la Angostura, Las Coloradas, Zapala, El Chocón, San Martín de Los Andes y Piedra del Águila, entre otras.