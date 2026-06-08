Caso del delegado gremial denunciado por estafa: qué resolvió la Justicia sobre la tutela sindical

El hombre está acusado de realizar diversos fraudes. El ente impulsa el proceso de sumario para suspender preventivamente al operador.

En el marco de una de las causas que involucra al delegado sindical del EPEN que estafó a varias personas de Villa La Angostura con trabajos privados fraudulentos, se resolvió remover su tutela sindical, paso necesario para poder avanzar con el sumario que lo apartaría del cargo.

El ente había impulsado esta instancia judicial para autorizar la toma de medidas preventivas , debido a la condición de delegado sindical del acusado, Sergio René Cárdenas . Esto se debe a que se debe remover mediante la Justicia la tutela sindical para poder afectar de alguna manera el trabajo del delegado. Esto es común en casos de delitos graves.

Este expediente del fuero civil, "Ente Provincial de Energía del Neuquén c/ Cárdenas Sergio René s/ Sumarísimo Art. 52 Ley 23.551", es distinto al que originó esta denuncia, pero se encuentran relacionados. Según afirma el juez Francisco Astoul Bonorino en el fallo, es por la denuncia penal que se origina el sumario administrativo.

Al respecto, el abogado representante de dos de las presuntas víctimas de estafa de parte del operador, Cristian Hugo Pettorosso, expresó en diálogo con LM Neuquén que "el proceso penal tiene importancia aquí porque el propio juez sostiene en el fallo que, considerando las cuestiones ventiladas en las causas penales, pudo formar su convicción liminar, por el momento, y resolver la exclusión de la tutela sindical.

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Con esta sentencia, el EPEN queda autorizado a ejecutar la suspensión preventiva ya dispuesta y, una vez concluido el sumario administrativo, evaluar la eventual aplicación de sanciones disciplinarias o modificaciones en las condiciones laborales del trabajador.

Bonorino aclaró que en esta instancia no corresponde determinar la responsabilidad definitiva del empleado, sino evaluar si existen elementos suficientes para habilitar al organismo a adoptar medidas preventivas. En ese sentido, consideró que las actuaciones reunidas hasta el momento justifican la exclusión de la tutela sindical.

Cómo va la denuncia por estafas del operador del EPEN

Respecto a la causa penal, Pettorosso afirmó que "con esta decisión del juez civil, vamos a instar el procedimiento penal, agregándola a las tramitaciones en curso, en miras que el Ministerio Público Fiscal formule cargos por las estafas cometidas en perjuicio de las vecinas que asisto".

Fraude Villa La Angostura EPEN estafa

Cárdenas está denunciado por haber realizado trabajos fraudulentos de manera privada a varios vecinos de Villa La Angostura. El modus operandi era el de contactarse de forma particular con vecinos y avisarles de un supuesto cambio en la reglamentación del EPEN en el que les cortarían la luz si no se les cambiaba el medidor. Luego de "notificarles" de ese cambio, se ofrecía para hacerles el cambio de forma privada.

A partir de ahí, se acercaba a los domicilios y cobraba costos de mano de obra y materiales que, en total oscilaban entre $300.000 y $500.000 (variando levemente según el caso) y dejaba instalada una caja falsa en el pilar.

Las denuncias fueron emitidas en mayo del 2025. Hasta el momento de esta publicación resta la formulación de cargos y la continuación del proceso judicial penal. Pettorosso afirmó que desde Fiscalía pidieron el expediente administrativo, por lo que podrían avanzar las denuncias.