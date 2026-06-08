Empate técnico en Perú: qué dijeron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tras una elección voto a voto

El candidato de izquierda celebró los primeros números del balotaje. La postulante de Fuerza Popular pidió esperar el resultado definitivo.

Más de 27,3 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar en el balotaje en Perú.

Roberto Sánchez, candidato de izquierda , dio un discurso en tono ganador luego de que se difundieran las primeras proyecciones del balotaje presidencial en Perú y catalogó al domingo como "el día de la recuperación de la democracia”. Por su parte, Keiko Fujimori, postulante del partido Fuerza Popular , aseguró que respetará el resultado final del escrutinio y remarcó que "hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda".

Las proyecciones difundidas tras el cierre de las urnas mostraron una diferencia mínima entre ambos candidatos . El conteo rápido de Ipsos Perú otorgó a Sánchez el 50,3 % de los votos frente al 49,7 % de Fujimori, mientras que una muestra elaborada por Datum Internacional registró un 50,14 % para el candidato de izquierda y un 49,86 % para la postulante de Fuerza Popular.

Al mismo tiempo, el escrutinio oficial presentaba este lunes por la mañana que, con el 92 % de las actas procesadas, Fujimori reunía el 50,25 % de los votos válidos y encabezaba el recuento, pero Sánchez se acercaba cada vez más , con el 49,74 %. El ingreso progresivo de resultados provenientes de distintas regiones del país mantenía abierta la definición.

En Perú, primero se incorporan mesas de los principales centros urbanos y posteriormente se suman los resultados procedentes de regiones más alejadas del país.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, convocó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas participantes a aguardar la finalización del escrutinio y esperar el procesamiento del 100 % de los resultados oficiales.

Fujimori y Sanchez Peru Las proyecciones difundidas tras el cierre de las urnas mostraron una diferencia mínima entre los candidatos en Perú.

Según trascendió a través de distintos medios peruanos, los resultados definitivos del balotaje se conocerán a mediados de julio, algunos días antes de la transferencia del mando en el país, programada para el 28 de ese mes.

Más de 27,3 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar en una elección que definirá quién ocupará la presidencia durante los próximos cinco años.

Perú: el enérgico discurso de Roberto Sánchez, en modo vencedor

Roberto Sánchez se dirigió hacia una concentración de seguidores reunidos en la capital peruana. Desde un balcón, y en modo vencedor, desarrolló un enérgico discurso.

“Este día de la bandera nacional, de la dignidad, del pueblo, empieza el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno. ¡Abajo el pacto mafioso! ¡Abajo la corrupción!”, exclamó.

Además, manifestó: “Esta noche, agradecemos en nombre del movimiento popular y de los liderazgos que han confluido en este consenso político, en esta unidad con nuestros pueblos, que han decidido venir a recuperar el gobierno para nuestro pueblo”.

Embed - Roberto Sánchez realiza 'balconazo' tras resultado de conteo rápido de encuestadoras | El Comercio

“Es el momento del gran consenso de los patriotas, de los demócratas, de aquellos que estamos convencidos que el único enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza y el hambre”, añadió Sánchez, en la Plaza San Martín, uno de los espacios más emblemáticos de Lima, donde militantes y simpatizantes siguieron los primeros datos difundidos tras el cierre de las urnas.

En el mismo mensaje convocó a los representantes de su espacio a seguir de cerca el desarrollo del escrutinio y a "exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo".

Perú: Keiko Fujimori eligió la cautela tras las primeras proyecciones

La candidata de Fuerza Popular prefirió la cautela y sostuvo que todavía no era posible establecer quién se impondrá en la segunda vuelta. También remarcó que los datos conocidos hasta ese momento no representaban el resultado definitivo de la elección y que pasaran "días largos" hasta conocerlo.

"Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional", dijo Fujimori.

Embed - Keiko Fujimori brinda mensaje tras difundirse resultados del conteo rápido

La dirigente también expresó que su espacio aceptará el desenlace de la votación cuando concluya el procesamiento total de los sufragios. "Quiero decir al pueblo peruano no pierda la esperanza, necesitamos calma y serenidad y vamos a esperar con mucha fe el resultado final", señaló.

Durante su intervención, además, destacó la tarea de los fiscales partidarios distribuidos en distintos puntos del país. Según indicó, alrededor de 95.000 representantes de su organización participan en la revisión de la documentación electoral.

La exlegisladora volvió a mencionar la importancia de verificar cada acta para garantizar que los resultados reflejen la "voluntad popular".