Terremoto de 7.8 en Filipinas: alerta de tsunami en el Pacífico

El sismo sacudió la región de Mindanao y activó protocolos de emergencia en varios países. Argentina no está en la zona de riesgo identificada.

Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, a las 7:37 del lunes 8 de junio (hora local). El epicentro se ubicó frente a la provincia de Sarangani, a 35 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) .

El evento generó alarma inmediata entre la población y activó protocolos de emergencia en la región. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) emitió una alerta de tsunami para varias provincias del sur del país, entre ellas Sarangani, Davao Occidental y South Cotabato.

Las autoridades locales ordenaron la evacuación de residentes en zonas costeras y suspendieron clases y actividades en instituciones públicas y privadas mientras los equipos de monitoreo evaluaban el impacto del sismo.

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Se activó la alerta de tsunami para varios países del sudeste asiático y Oceanía. https://t.co/uhOlQQOWiM pic.twitter.com/zB7dJWSqXg — RT en Español (@ActualidadRT) June 8, 2026

Alerta de tsunami en el Pacífico tras el terremoto en Filipinas

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas de hasta un metro sobre el nivel del mar. Los países en alerta incluyen Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, con efectos estimados dentro de las tres horas posteriores al sismo.

Japón también activó avisos de precaución en varias zonas de su costa del Pacífico. Las autoridades nipones pusieron en marcha sus propios sistemas de monitoreo costero ante la magnitud del evento registrado en el sur de Filipinas.

Hasta el momento del cierre de esta nota, no se reportaron víctimas ni daños materiales significativos, aunque la vigilancia se mantuvo activa en todas las zonas afectadas.

Embed #URGENTE | Colapsan edificios en las Filipinas después del poderoso terremoto. pic.twitter.com/El9n9e1dkB — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 8, 2026

La Marina de Guerra del Perú, a través de su Dirección de Hidrografía y Navegación, informó que incrementó la vigilancia en el litoral nacional desde las 7 de la noche del domingo 7 de junio (hora peruana). La institución aclaró que no se emitió ninguna orden de evacuación en territorio peruano, pero confirmó que realiza monitoreos permanentes para detectar cualquier alteración inusual en el nivel del mar.

Las autoridades peruanas mantienen coordinación permanente con el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico y con agencias sismológicas de la región para actualizar la situación en tiempo real.