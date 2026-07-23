Un llamado anónimo permitió la detención de un hombre que caminaba con un revólver

El sujeto caminaba por el barrio Peñi Trapún de Cutral Co cuando fue identificado. Los agentes secuestraron un revólver calibre 38 mm.

Un llamado al Centro de Operaciones Policiales permitió detener a un hombre y secuestrar un arma , durante la tarde del miércoles en Cutral Co . El operativo inició a partir de un llamado a la Policía del Neuquén que alertó sobre la presencia de un sujeto caminando en actitud sospechosa.

El operativo comenzó alrededor de las 16:08, cuando la vecina dio aviso sobre un hombre que caminaba por la intersección de las calles San Luis y Ejército Argentino , llevando un bolso rojo y vistiendo una campera negra.

Con esa descripción, los efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico comenzaron un operativo de búsqueda y lograron localizar al hombre en las calles del barrio Peñi Trapún . Durante la identificación, los agentes encontraron un arma de fuego entre sus prendas y la secuestraron.

A raíz del operativo, comenzaron a llegar personas de entorno del demorado, lo que motivó que el hombre sea trasladado a la Comisaría 15° con el apoyo de la Brigada de Investigaciones.

Los agentes secuestraron un revólver calibre 38 mm.

Ya en la dependencia policial, los agentes llevaron adelante el secuestro del revólver calibre .38 mm, que quedó resguardado bajo cadena de custodia. El personal de Criminalística intervino en las actuaciones para preservar la evidencia y garantizar la cadena de custodia.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre fue notificado de la imputación y posteriormente recuperó la libertad, aunque quedó sujeto a la investigación. Mientras tanto, la pesquisa continúa para determinar la procedencia del arma y establecer si fue utilizada en algún hecho ilícito.

Cutral Co: le efectuaron una andanada de disparos, pero no quiso denunciar

Como en otras oportunidades, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) están al frente de una investigación por un salvaje ataque a balazos en la ciudad de Cutral Co. La víctima, a pesar de resultar con múltiples heridas, se negó a brindar información sobre sus agresores.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en Avenida Castelli, en momentos que la Policía continuaba relevando distintos puntos de la comarca debido al movimiento que se generó tras el partido de España con Argentina y algunos festejos.

Sebastián Fariña Petersen

De igual modo, los agentes policiales tomaron conocimiento de un incidente grave cuando fueron alertados por el ingreso de un hombre baleado al hospital, alrededor de las 21:30 del domingo pasado. Tras ser atendido en la guardia, determinaron que presentaba al menos tres impactos de bala, uno de los cuales le fracturó un hueso.

De acuerdo a lo informado por el sitio Cutral Co Al Instante, la víctima se entrevistó con los uniformados pero guardó silencio sobre las circunstancias de la agresión a balazos.

En tanto, el equipo médico avanzó con las curaciones e identificó tres heridas de bala en un muslo y la zona de la pelvis. Uno de los proyectiles le causó una fractura y por ese motivo se resolvió avanzar con una intervención quirúrgica.

Sebastián Fariña Petersen

Más allá del silencio de la víctima, la Policía pudo determinar que el ataque habría sido protagonizado por tres personas que se movilizaban en un auto. Luego de efectuar una andanada de disparos, huyeron a gran velocidad.

Una causa por lesiones con arma de fuego

A pesar de que no hay una denuncia, el personal de la Comisaría 14 y efectivos de la División Criminalística trabajaron en el presunto lugar del hecho y relevaron distintos puntos para confirmar si había vainas servidas. También se preveía el análisis de material de cámaras de seguridad para comprobar si quedó registrado el incidente.

La fiscalía de Cutral Co también intervino y se abrió una causa por lesiones con arma de fuego. En tanto, la víctima, de 25 años, permanece internada tras la operación.