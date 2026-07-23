Quién el ingeniero argentino asesinado de 13 puñaladas en Madrid: la trama detrás del brutal crimen

El asesino de 65 años fue hallado sin vida dos días después el atroz asesinato. Cuál es la principal hipótesis.

La víctima, identificada como Facundo Rico, fue hallada sin vida en su departamento, ubicado en un barrio residencial de Madrid.

Continúa la conmoción en España y Argentina por el brutal asesinato de un ingeniero argentino . La víctima tenía 37 años y fue encontrada sin vida en el departamento donde vivía. Dos días después del crimen, el agresor se suicidó. Con el paso de las horas la investigación avanza y se conocieron escalofriantes detalles.

El crimen se perpetró hace una semana , sin embargo, el caso ya fue cerrado por las autoridades locales, tras descubrir que el agresor, Alberto Juan , un ingeniero español de 65 años, se quitó la vida menos de 24 horas después del crimen.

El brutal asesinato tuvo lugar la mañana del 14 de julio , cuando el asesino ingresó al domicilio que la víctima alquilaba en el lujoso barrio de Las Tablas , en el distrito de Fuencarral , al norte de la capital española.

Asesinado de 13 puñaladas: cuál es la principal sospecha

El hombre asesinado fue identificado como Facundo Rico, un ingeniero argentino de 37 años que residía en Madrid hace una década.

La principal hipótesis que barajan los investigadores apunta a que Rico, fue asesinado por el hombre de 65 años que, producto de un presunto ataque de celos.

Según informaron las autoridades policiales se presentó en su casa, lo atacó con gas pimienta para que no pudiera defenderse y le asestó al menos 13 puñaladas.

Aunque no determinaron qué tipo de relación previa existía entre ambos, las autoridades plantearon que el argentino conocía a quien terminó siendo su asesino, debido a que no se detectaron indicios de que la puerta de entrada haya sido forzada. Tras haber entrado en la casa, se cree que ambos sostuvieron un enfrentamiento que culminó con el homicidio.

.@SAMUR_PC confirma tras #RCP el fallecimiento por heridas de arma blanca de un varón de mediana edad en un domicilio de Las Tablas. @BomberosMad accedió a la vivienda por una ventana e inició la #RCP hasta la llegada de los sanitarios. @policia se encarga de la investigación pic.twitter.com/CoCou71dkY — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) July 14, 2026

Según fuentes de la investigación, la mujer del asesino deseaba separarse y él sospechaba la existencia de una tercera persona en su vida. Aunque no se confirmó la supuesta infidelidad, las pesquisas corroboraron que la víctima y la mujer asistían al mismo gimnasio, cercano al domicilio de Rico. Y la sospecha era que mantenían una relación amorosa.

Quién era el ingeniero asesinado en Madrid

Facundo Rico era oriundo de la provincia de San Juan, donde en 2014 se recibió de ingeniero electrónico.

En su perfil de Linkedin, Facundo se presentaba como: “Ingeniero de energías renovables con más de 7 años de experiencia en evaluación, diagnóstico y análisis de rendimiento de sistemas eólicos y fotovoltaicos. Trayectoria demostrada en la puesta en marcha de torres de medición, sistemas LiDAR y estaciones solares en proyectos a nivel mundial. Competente en la realización de pruebas conforme a la normativa IEC para el diagnóstico de sistemas eólicos y fotovoltaicos”.

Durante su último año de cursada Facundo pudo dar los primeros pasos en su campo, gracias a la pasantía de un año que realizó en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). En simultáneo, fue asistente de cátedra en las materias Telecomunicaciones I y Telecomunicaciones II en la Universidad Nacional de San Juan.

Su primera gran experiencia laboral fue en sus pagos, donde consiguió un puesto como ingeniero de telecomunicaciones en el polo tecnológico de la empresa RadioCom.

Tras 11 meses de trabajo, Facundo se tomó un tiempo de descanso hasta enero de 2016, cuando emprendió viaje a España para continuar con sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid. Allí, fue pasante en la biblioteca del Campus de Madrid, donde se encargó de entrenar a estudiantes, gestionar los préstamos de libros, y actualizar y mantener la base de datos de la bibliografía recomendada.

Ya con más herramientas y experiencia en su haber, Facundo tuvo su primera gran experiencia en España cuando fue contratado por Entec Solar, una empresa especializada en desarrollar sensores y equipos avanzados para monitorear y mejorar la eficiencia de plantas solares en todas sus fases.

Tras un año y medio en la empresa, a Facundo lo contrató la española QPV como ingeniero de investigación y desarrollo. Entre otras, sus principales tareas constaban en el aseguramiento de la calidad de plantas fotovoltaicas a gran escala, las mediciones en campo y el análisis termográfico.

La experiencia más extensa a nivel laboral que registra Facundo en suelo español es para DNV, adonde ingresó en noviembre de 2020 y en junio de este año fue ascendido a Ingeniero de Proyectos de la compañía GreenPowerMonitor.

“Encantado de anunciar que estoy dando un nuevo paso dentro de DNV, incorporándome a GreenPowerMonitor (GPM) como Ingeniero de Proyecto (SCADA), uniéndome al equipo de Operaciones. Agradecido por mi tiempo en el equipo de Medidas y por haber formado parte de un grupo tan bueno de profesionales. Espero con ilusión este nuevo capítulo y los retos que vienen”, posteó el propio Facundo en Linkedin un mes atrás.

De acurdo al diario El Mundo, el buen empleo y el elevado sueldo le permitían a Facundo mantener un alto nivel de vida y una intensa actividad social. En ese sentido, sus vecinos estaban acostumbrados a las visitas de desconocidos y a las fiestas en su casa.