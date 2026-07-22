Así cayó una mujer desde una montaña rusa en movimiento: el grave descubrimiento de las autoridades

Una visitante de 57 años se precipitó al suelo desde cuatro metros de altura. Tras el siniestro, clausuraron el predio por una alarmante razón.

Medios de Ecuador informaron que la mujer cayó desde una altura aproximada de entre tres y cuatro metros.

Una mujer de 57 años sufrió heridas de consideración tras caer al suelo de manera violenta desde una montaña rusa en funcionamiento , en un parque de diversiones emplazado en el norte de Guayaquil, Ecuador .

La víctima realizaba el trayecto a bordo de una atracción instalada en el predio público conocido como Parque Samanes cuando, al tomar un tramo en curva, perdió el equilibrio y cayó de la estructura.

La secuencia quedó registrada en imágenes donde se observa el momento exacto en que la persona se desestabiliza y termina impactando contra el suelo. Según un reporte difundido por la señal TC Televisión, la caída se produjo desde una altura aproximada de entre tres y cuatro metros.

Tras el impacto, la mujer permaneció tendida sobre el suelo quejándose de intensos dolores en el cuerpo, mientras que los testigos que presenciaron la escena comenzaron a solicitar ayuda a los gritos y pidieron la presencia urgente de una ambulancia.

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Video muestra como fue incidente en un juego mecánico ubicado en el Parque Samanes donde una mujer resultó gravemente herida pic.twitter.com/I3g1Bscfit — Minuto & Medio (@MinMedio) July 21, 2026

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil arribó al complejo para asistir a la accidentada y los socorristas le brindaron las primeras atenciones médicas en el sitio. Posteriormente, la trasladaron hacia un centro de salud local.

Qué decisión tomaron las autoridades y sus razones

Este martes, en la jornada posterior al accidente, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil determinó la clausura de los juegos mecánicos del predio.

La medida fue ejecutada luego de que los inspectores confirmaron que el recinto operaba sin el permiso municipal exigido por la Ordenanza que regula los espectáculos públicos, artísticos y culturales en el cantón.

Durante la inspección de control, los funcionarios de la Municipalidad colocaron 13 sellos de clausura, ubicando una faja de inhabilitación en cada uno de los juegos del parque.

Tras la caída de la mujer de la montaña rusa, las autoridades clausuraron el parque.

En paralelo, las autoridades locales iniciaron el procedimiento administrativo correspondiente contra los responsables del predio comercial, agregó el comunicado oficial.

La normativa municipal establece que todo espectáculo público debe contar con una autorización emitida formalmente por el Municipio. Este trámite exige la presentación de documentación legal y la aprobación previa de un Plan de Contingencia por parte de la empresa pública SEGURA EP antes de habilitar el ingreso de los visitantes.

Qué respondió la administración del Parque

Respecto a la responsabilidad del suelo, el comunicado de la Empresa Pública de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos (Parques EP), encargada de la administración del parque Samanes, fijó su posición oficial.

“Ante el incidente registrado (...) en un parque de diversiones temporal instalado por un operador privado, Parques EP informa que el hecho está siendo atendido por el operador responsable y las autoridades competentes, quienes desarrollan las investigaciones necesarias para determinar las causas y circunstancias del suceso”, señaló la compañía en un comunicado en redes.

Los funcionarios de la Municipalidad colocaron 13 sellos de clausura en el parque de diversiones.

Además, Parques EP contradijo a las autoridades y destacó que “la autorización emitida por la institución correspondió exclusivamente al uso temporal del espacio, luego de que el operador presentara la documentación requerida dentro del trámite establecido para este tipo de actividades”.

“Expresamos nuestra solidaridad con la persona afectada y sus familiares ante esta situación”, completó la empresa.