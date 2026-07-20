Macabro hallazgo en Cutral Co: un municipal encontró huesos humanos en el basurero

Ocurrió durante el fin de semana cuando el trabajador manipulaba una retroexcavadora y advirtió la presencia de los restos óseos. La Justicia investiga el hecho.

Un macabro hallazgo movilizó a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público Fiscal en la localidad de Cutral Co el pasado sábado por la tarde. El hecho ocurrió alrededor de las 14:45 , cuando un empleado municipal que realizaba sus labores habituales en el basurero local descubrió restos óseos humanos mientras manipulaba una retroexcavadora.

El trabajador se encontraba manipulando una retroexcavadora en el predio del basurero municipal cuando advirtió la presencia de los huesos entre los residuos . Ante la sospecha de que se tratara de restos humanos, detuvo inmediatamente la maquinaria y dio aviso a las autoridades correspondientes.

A partir del alerta, se montó un rápido procedimiento en el predio para preservar la escena y recolectar evidencias. En el sitio trabajaron de manera conjunta el Personal policial, abocado al resguardo del perímetro; los peritos de Criminalística, encargados del levantamiento de los restos y la toma de muestras en el área; y la fiscal del caso, Ana Mathieu , quien se hizo presente en el lugar para coordinar las primeras medidas de la investigación.

Por disposición de la fiscal Mathieu, los huesos hallados fueron trasladados para ser analizados por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. El objetivo principal de los estudios periciales será determinar sexo y edad estimativa a la que pertenecían los restos; y factibilidad de extracción de perfil genético (ADN) para cotejarlo con bases de datos y registros, para lograr su identificación.

Según lo informado por Cutral Co al Instante, el procedimiento despertó la atención de vecinos y usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a compartir imágenes y mensajes en distintos grupos, alertando sobre la presencia de móviles policiales en la zona.

Otro hallazgo de huesos

En julio del año pasado, se produjo un sorpresivo hallazgo de huesos humanos. El descubrimiento se realizó en un puesto rural emplazado sobre campos alambrados, a unos 170 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces. El lugar es bastante inhóspito y alejado de los centros urbanos, cerca del Cortaderal, en un punto que conecta las provincias de Neuquén, Mendoza y La Pampa.

El protagonista del hallazgo fue Omar Barros, quien durante una visita al puesto de su tío -Rubén Díaz- registró en un video casero la presencia de múltiples restos óseos y objetos antiguos esparcidos por el terreno. En aquel entonces, en diálogo con LM Neuquén, el puestero neuquino relató que fue el viento el que dejó al descubierto parte de los huesos, que él y otros familiares decidieron enterrar nuevamente con respeto.

Según Barros, no fue la primera vez que encontraron estos restos. Asegura que desde hace años aparecen huesos, puntas de flecha, fragmentos de jarrones y hasta restos de huevos de avestruz. Para él, estos restos óseos forman parte de lo que define como un "picadero", una especie de asentamiento temporario o "choza mapuche" que usaban los pueblos originarios.

"Siempre encontramos restos, no es nada del otro mundo. Para nosotros es normal. Son parte de un picadero mapuche... chozas que hacían los indios, donde se quedaban semanas y meses, hasta que algunos morían o los corrían de las tierras y disparaban", relató.