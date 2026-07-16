Por primera vez, el Hospital de Cutral Co será dirigido por una mujer

La médica Vanesa Riveros obtuvo el mayor puntaje en el concurso público convocado por el Ministerio de Salud.

La nueva directora cumple funciones en el sistema público desde el 2022.

El Hospital Complejidad VI "Aldo Maulú" de Cutral Co-Plaza Huincul tendrá por primera vez en su historia a una mujer al frente de la dirección . La médica Vanesa Riveros fue designada como directora tras obtener el mayor puntaje en el concurso público convocado por el Ministerio de Salud de Neuquén para cubrir el cargo.

La designación se concretó luego de un proceso de selección basado en la evaluación de antecedentes y la presentación de proyectos de gestión, en el marco de la política provincial que busca fortalecer la transparencia y el mérito en la designación de autoridades dentro del sistema público de salud.

Riveros , quien integró previamente el equipo de conducción del hospital, asumió este jueves al frente del establecimiento .

Además, durante su asunción, la nueva dirigente presentó oficialmente a la Dra. Daniela Dal Piva como vicedirectora.

Nuevo equipo y ejes de gestión

Durante el acto de asunción, Vanesa Riveros agradeció al ministro de Salud, Martín Regueiro, a las autoridades presentes y especialmente al personal del hospital.

"Son los que llevan la tarea día a día los 365 días del año, los que hacen posible que este sistema de salud se lleve adelante", expresó la nueva directora.

Por su parte, la vicedirectora Daniela Dal Piva señaló que uno de los principales objetivos será fortalecer la calidad de atención.

"El proyecto es enfocarnos en la calidad. Queremos mejorar los procesos de atención y brindar una atención de calidad", sostuvo.

La evaluación del concurso estuvo a cargo de un comité integrado por la directora provincial de Gestión de Salud, Mariana Casullo; el jefe de la Región Sanitaria Comarca, Daniel Conti Tagnali; y el subjefe regional, Aldo Beitía.

El ministro de Salud destacó el sistema de concursos

Durante el acto, el ministro Martín Regueiro destacó la importancia de que las autoridades hospitalarias sean elegidas mediante concursos públicos.

"Me parece importante poner en valor que se hizo un concurso, que es algo que venimos trabajando en la provincia, donde podamos mostrar a la comunidad qué es lo que queremos hacer. Presentar un plan y una propuesta nos hace bien y nos sube la vara", afirmó.

Según indicó, este mecanismo permite fortalecer la gestión sanitaria mediante procesos transparentes y la selección de profesionales en función de sus capacidades y proyectos.

Los principales objetivos para el Hospital de Cutral Co

Riveros presentó además el proyecto institucional 2026-2029, denominado "Hospital Abierto: el acceso como encuentro", que plantea una serie de ejes para fortalecer el funcionamiento del establecimiento.

Entre las prioridades se encuentran el fortalecimiento del primer nivel de atención, una mejor organización de la demanda asistencial, la consolidación de las áreas críticas del hospital y la planificación sanitaria frente al crecimiento poblacional que registra la Comarca Petrolera.

La nueva directora reside en la región desde hace 18 años. Es médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con formación de posgrado en Medicina Familiar y Diabetología, desarrolló parte de su carrera en el ámbito privado y desde 2022 integra el sistema público de salud, donde desempeñó funciones tanto asistenciales como de gestión.

Un hospital clave para la Comarca Petrolera

El Hospital Complejidad VI "Aldo Maulú" es uno de los centros de salud públicos más importantes de la provincia.

Desde su inauguración, en 2004, brinda atención a los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul, además de recibir derivaciones provenientes de Rincón de los Sauces, Añelo, Picún Leufú, Piedra del Águila y Villa El Chocón.

Actualmente cuenta con alrededor de 850 trabajadores y su servicio de guardia registra unas 50.000 consultas anuales, consolidándose como un establecimiento estratégico para la atención sanitaria de toda la región centro-oeste de Neuquén.