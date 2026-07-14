Fuerte sismo en Neuquén: se sintió hasta en Cutral Co

La información fue difundida por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
El reporte llegó desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Según los primero datos aportados, ocurrió en las primeras horas de la tarde de este martes. El movimiento fue de 3.2 grados de magnitud y a una profundidad de 5 kilómetros.
El epicentro se ubicó muy cerca de Añelo, a 105 km al Noroeste de Neuquén capital, a 122 km al oeste de 25 de Mayo y a 123 km al Noreste de Zapala. El horario exacto fue a las 13.03.46 (hora local).
Si bien el sismo tuvo origen al noroeste de Añelo, también se pudo percibir en la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
Te puede interesar...
Leé más
Con la presencia de legisladores neuquinos, Milei dio una "masterclass" por las nuevas reformas del Banco Central
Con el dato del IPC de junio, ¿cuánto cobrarán los estatales de Neuquén de aumento salarial?
El dato del IPC de junio en Neuquén fue del 2,2% (en el primer semestre sumó 17,3%)
Noticias relacionadas