El conductor alcanzó a bajar del vehículo y pedir ayuda. Otros automovilistas frenaron con matafuegos hasta la llegada de los Bomberos de Centenario.

Detuvo el auto para hablar por teléfono y, en segundos, comenzó a incendiarse sobre la Ruta 51. (Foto: Gentileza Centenario Digital)

Un hombre vivió momentos de tensión cuando el auto en el que circulaba comenzó a incendiarse mientras estaba detenido sobre la banquina de la Ruta 51. El fuego avanzó sobre el interior del vehículo, aunque la rápida reacción del conductor y la ayuda de otros automovilistas evitaron consecuencias más graves.

El episodio ocurrió durante la tarde de este domingo, a unos cuatro kilómetros de la rotonda que conecta la Ruta 51 con la Ruta 8 . El vehículo involucrado fue un Ford Mondeo que terminó con importantes daños materiales.

Según se pudo conocer, el conductor había detenido la marcha sobre la banquina para hablar por teléfono. Mientras permanecía dentro del auto, comenzó a advertir la presencia de humo y, pocos instantes después, se inició el incendio.

El hombre logró salir a tiempo y dio aviso a los Bomberos Voluntarios de Centenario. Para entonces, las llamas ya habían comenzado a afectar distintos sectores del habitáculo.

Otros conductores frenaron para ayudar

La situación llamó la atención de varios automovilistas que transitaban por la ruta. Según informó Centenario Digital, algunos detuvieron sus vehículos y se acercaron con matafuegos para colaborar en el combate del incendio.

La intervención permitió contener parte de las llamas hasta la llegada de una dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario, que arribó al lugar a bordo de un móvil.

Los bomberos continuaron con las tareas de extinción y enfriamiento del Ford Mondeo. Además, revisaron cuidadosamente el vehículo para descartar que quedaran puntos calientes que pudieran reactivar el fuego.

También verificaron la banquina y los sectores cercanos, debido al riesgo de que las llamas alcanzaran la vegetación de la zona y provocaran una emergencia de mayores dimensiones.

El incendio finalmente pudo ser controlado y no se registraron personas heridas. El conductor resultó ileso, mientras que el automóvil sufrió daños materiales principalmente en su interior.

Por el momento, no se estableció qué originó el fuego. Las causas serán analizadas para determinar si se trató de una falla eléctrica, mecánica o de otro desperfecto en el vehículo.

Otro incendio de vehículos en la región

Un incendio intencional generó preocupación en la ciudad de Neuquén el pasado sábado. Una camioneta, que se encontraba estacionada, fue incendiada por un hombre que escapó tras provocar el fuego. Sin embargo, su recorrido quedó registrado por las cámaras de seguridad y, minutos más tarde, fue demorado por la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30 en la intersección de las calles Aguado y Correntoso, jurisdicción de la Comisaría 19. Según explicó a LM Neuquén Emilse Pérez, jefa de la División Centro de Monitoreo Urbano, todo comenzó a partir de un llamado a la línea de emergencias 101 que alertó sobre un vehículo incendiándose en esa zona.

Mientras revisaban las imágenes registradas por el sistema, los operadores observaron a un hombre que caminaba por el sector con un elemento similar a un bidón de combustible. De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de las grabaciones, el sospechoso se acercó a una camioneta Chevrolet Meriva que se encontraba estacionada, rompió uno de los cristales y provocó el incendio del vehículo.

Tras el ataque, el hombre emprendió la fuga. Sin embargo, los operadores del Centro de Monitoreo continuaron siguiendo sus movimientos en tiempo real a través de las cámaras instaladas en distintos sectores de la ciudad. Con esa información, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizarlo e interceptarlo en las inmediaciones de las calles Faustino Pitrol y Río Pepirí.

El sospechoso fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar su grado de participación en el hecho y avanzar con las actuaciones correspondientes. Se trata de una persona mayor de edad que, según indicó Pérez, cuenta con antecedentes policiales. "Por lo que se puede observar a través de las cámaras es un hombre que podría presentar algún problema psiquiátrico o estar bajo los efectos de algún estupefaciente", agregó, en relación a los movimientos observados.