Cómo será el operativo policial en Neuquén para el partido de Argentina y Suiza en el Mundial

La Policía del Neuquén adelantó los detalles de los controles de seguridad en el Monumento a San Martín. Habrá cortes de tránsito preventivos antes del partido.

La Selección Argentina nos regaló varios días cargados de emociones, festejos y alegría tras vencer a Cabo Verde y el reciente triunfo ante Egipto . Esta vez, el partido de la Scaloneta ante Suiza será hoy sábado a las 22. Por esta razón los agentes de la Policía del Neuquén adelantaron que el operativo de seguridad tendrá un refuerzo especial.

El equipo de Lionel Scaloni selló su clasificación a los cuatros de final del Mundial 2026 y desató una verdadera fiesta en el centro neuquino que reunió a 15.000 hinchas en el Monumento a San Martín el pasado martes 7 de julio.

El centro de Neuquén capital se convirtió en el epicentro de los festejos por el triunfo de la albicelete , donde se desarrolló un importante operativo policial para garantizar la seguridad durante la tarde de celebración.

¿Cómo serán los cortes de calles en el operativo de seguridad?

El comisario coordinador de la División Confluencia, Marcos Mazzone, en declaraciones a LU5 anticipó que los cortes de tránsito comenzarán antes del encuentro para ordenar la circulación y prevenir inconvenientes en el centro de la ciudad.

“El sábado vamos a cortar las calles antes del partido, vamos a prevenir los cortes para que la gente ya vea y se estacione. Será en un contexto diferente porque va a ser el sábado y mucha gente puede salir a festejar, así que esperamos una concurrencia masiva” indicó el comisario.

María Isabel Sánchez

El partido que se disputará a las 22 contra Suiza, contará con un refuerzo debido al contexto nocturno y en un día de fin de semana. El contexto de los posibles festejos ante el triunfo de Argentina, permitirá que la gente celebre hasta altas horas de la noche, por esta razón el operativo de seguridad tendrá un refuerzo.

Festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto: seis mayores y dos menores demorados

Como en cada celebración de la albiceleste, la Policía del Neuquén organizó un operativo de seguridad para garantizar que no haya incidentes durante los festejos que se extendieron aproximadamente por tres horas y media, desde las 15 de la tarde hasta pasadas las 18 horas.

María Isabel Sánchez

Peleas aisladas y conflictos con personas alcoholizadas

El operativo estuvo a cargo de la Dirección de Seguridad Confluencia y contó por la participación de distintas divisiones entre ellas, Delitos, Antinarcóticos y agentes de la Policía Montada. Además, la celebración fue monitoreada a través de dispositivos tecnológicos como cámaras de videovigilancia y drones.

El comisario coordinador de la División Confluencia, Mazzone, en declaraciones a LU5, explicó: “Fue una convocatoria masiva, asistieron 15 mil personas, equivalente a tres estadios Ruca Che aproximadamente. Si bien se registraron personas demoradas, después se desarrolló todo en total calma”.

María Isabel Sánchez

Ocho demorados, seis mayores y dos menores

El comisario explicó que no se registraron peleas ni incidentes de gravedad, las únicas intervenciones policiales fueron en disturbios aislados protagonizados por personas que habían consumido alcohol. En total, fueron demoradas ocho personas, seis mayores de edad y dos menores.

María Isabel Sánchez

Sin embargo, el comisario destacó que los festejos se desarrollaron en un clima de tranquilidad y con una importante presencia de familias. Mazzone reconoció que durante este tipo de celebraciones es habitual que algunas personas consuman bebidas alcohólicas, pero debido al contexto del partido, no se registraron incidentes de gravedad.

“Mucha gente había consumido bebidas con alcohol pero al llegar al monumento los cachean y no pudieron llegar con cervezas, botellitas ni petacas. Nosotros vemos el contexto, cada festejo es particular, ayer era día de semana, laboral, cercano al mediodía, entonces vemos todas esas características” concluyó Mazzone.