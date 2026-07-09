Irresponsables: rompieron once colectivos urbanos durante los festejos del Mundial en Neuquén

Once unidades del sistema COLE quedaron fuera de servicio. Les arrojaron piedras y golpearon a choferes en pleno recorrido.

El pase de la selección argentina a cuartos de final en el Mundial de Fútbol dejó un triste saldo para la ciudad de Neuquén: desde la Municipalidad confirmaron que once unidades de COLE quedaron fuera de servicio por actos vandálicos. En medio de los festejos, les arrojaron piedras, destrozaron vidrios y hasta golpearon a un chofer en pleno recorrido.

"Queremos hacer un llamado a la reflexión, cuando termina el partido y comienzan los festejos, tenemos estas situaciones que queremos dejar atrás", aseguró Mauro Espinosa, subsecretario de transporte de la Municipalidad de Neuquén, en una entrevista televisiva.

El funcionario no condenó los festejos por los triunfos de la albiceleste pero criticó a aquellas personas que eligen la violencia y el vandalismo para expresar la algarabía por el desempeño deportivo de la selección. "Todos somos hinchas, estamos muy contentos con lo que está sucediendo con la selección pero tenemos que hacerlo sin afectar el sistema público de transporte", aclaró.

En total, nueve unidades fueron afectadas por roturas de vidrios de personas que, desde el exterior arrojaban piedras o elementos contundentes contra las ventanas de las unidades de COLE. En otros dos casos, los coches se vieron afectados en el interior e incluso hubo situaciones de ataques y golpes a un chofer.

Aunque Espinosa aclaró que es difícil identifcar quién arroja piedras desde el exterior, las unidades de COLE sí tienen seguimiento satelital y cámaras internas, por lo que están previstas sanciones para los que hayan dañados el interior de los vehículos.

"Ya hemos pedidos esas imágenes para ponerlas a disposición de la Policía", dijo Espinosa y aclaró que van a unificar criterios con las autoridades policiales para evitar que el hecho vuelva a ocurrir.

Cómo fueron los ataques a los colectivos

El funcionario recordó que los festejos por el pase a cuartos de final del Mundial de la FIFA se dieron en pleno horario laboral, cuando la ciudad "está activa" y muchas personas utilizan el sistema COLE para volver del trabajo o acudir a distintas actividades en el centro de la ciudad.

Si bien los recorridos pudieron sostenerse con un rodeo para evitar la zona del Monumento a San Martín, que estaba vallada con un operativo de seguridad por los festejos, el problema se dio con los actos de vandalismo en los barrios.

"La gente tiraba piedras hacia las unidades en las que iban pasajeros, hay familias y niñas adentro que están viajando", afirmó el subsecretario.

Aclaró que los casos más graves se dieron con dos circunstancias de malos entendidos "con una persona que estaba fuera de sí, probablemente con consumo de alcohol, y golpeó a uno de los choferes que tiene que estar atento a la conducción".

"Claramente el sistema COLE tiene unidades de reserva a disposición para cualquier situación pero esto afecta al sistema, le dan una mirada negativa y los vecinos o choferes pueden salir lastimados", dijo.

Aunque prefirió no mencionar en qué barrios se produjeron los hechos para no estigmatizar el sector, aclaró que las situaciones fueron lejos del centro, donde los recorridos pudieron cumplirse con normalidad.

"Una persona en tren de festejar tuvo la muy mala idea de atentar contra estos vehículos que forman parte de la movilidad de todos los vecinos de la ciudad", dijo y agregó: "Tenemos que festejar en paz, llamamos a la reflexión por las malas intenciones de romper vidrios que adentro van pasajeros, van chicos, y nosotros trabajamos para ellos".

Cómo será el transporte durante el próximo partido

En los últimos festejos, que se dieron el pasado martes, el sistema de transporte funcionaba con la rutina habtiual de un día de semana por la tarde. Por eso, esperan que la situación sea distinta el próximo sábado.

"Para el sábado vamos a funcionar como cualquier día sábado, pero lo que queda por delante son los servicios nocturnos con menos unidades", dijo Espinosa.

En caso de que Argentina pase a semifinales y se desarrollen nuevos festejos, serán menos las unidades circulando, aunque todas de vital importancia para los usuarios.

"Hay que pensar que en ese horario se trasladan trabajadores gastronómicos, de seguridad o del sistema de salud y el sistema de transporte cumple una función", recordó.