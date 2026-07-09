Incendio descontrolado en Sakura, con bomberos, ambulancias y cortes de calle: así es el operativo

Trabajan 18 dotaciones. En la zona se montó un importante operativo para asistir a los bomberos que combaten las llamas.

Un impresionante incendio se desató este jueves alrededor de las 10.30 en el oeste de Neuquén, en el depósito de Sakura , la conocida empresa de materiales de construcción, ubicado sobre la calle Mascardi casi San Martín.

En el lugar se hicieron presentes 18 dotaciones de bomberos provenientes de Neuquén, Centenario, Plottier e incluso de Cipolletti, que trabajan incesantemente para poder controlar el fuego, que permanece descontrolado y cada vez con más fuerza. En tanto, se disponía la presencia de tres ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia del Neuquén, Luciana Ortiz Luna , precisó a LM Neuquén que, aunque no hubo trabajadores del comercio heridos, se acudió al lugar para asistir a los bomberos por cualquier necesidad y debido al riesgo de derrumbe de la estructura.

Claudio Espinoza

"Recién estamos evaluando y coordinando las acciones. Estamos un poco preocupados. No había personas en el lugar. Hay una ambulancia y están llegando dos más para la cobertura de los bomberos y por el riesgo de colapso de la estructura", indicó.

Por otra parte, se desplegó un operativo policial que incluye el corte de las calles aledañas al sector (San Martín, Frontera e Hilario Cuadros), para evitar la llegada de curiosos que puedan interferir en el trabajo que se lleva adelante. Además, se dispuso un corte de calle sobre Catriel.

Para circular en dirección al oeste, el tránsito está interrumpido en la calle Juan B. Justo a la altura de Combate de San Lorenzo, mientras que también se dispuso un desvío a través de Colón para evitar la zona.

Por el momento, se desconoce cuál fue la causa del inicio del incendio, mientras que en el lugar hay presencia de gran cantidad de materiales inflamables, lo que aumenta el riesgo de afectación del lugar.

Claudio Espinoza

Preocupación en los vecinos de la zona

Por otro lado, los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la importante presencia de humo en el lugar. "Estamos preocupados porque hay familias que tienen niños y hay muchas personas adultas mayores. Estamos preocupados por el tema del humo porque, si bien no sale para allá, se siente. Yo vivo en la otra esquina, abrí las ventas y se siente el olor. Ahí en el depósito hay pintura y estructuras de durlock", manifestó una vecina de la zona, mientras otro aportó estar "preocupado por la gran cantidad de humo y que explote algo".

"Se escucharon algunas explosiones", aportó otra mujer sobre el inicio del siniestro. "Queremos pedir al SIEN saber qué podemos hacer con este humo, con qué nos podemos cubrir las personas alérgicas y cómo cubrir las ventanas", añadió.