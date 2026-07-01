Entre cenizas y pan casero: la familia que perdió el parador turístico en un incendio eligió seguir de pie

Adelina y Juan Carlos, crianceros, apostaron al parador: para que el viajero coma caliente y su familia no pase frío. El fuego se lo llevó en 5 minutos.

A veces el fuego no pregunta. Entró a las 5 de la madrugada y se lleva doce años de historia. Se lleva madera, chapa, heladeras. Y se lleva el pan que iba a salir al horno.

Este lunes, Villa Puente Picún Leufú amaneció con humo. El parador turístico, ese punto antes del puente sobre la Ruta 40 , quedó en cenizas . Detrás de las cenizas había gente. Había una familia de crianceros. Había una nena de 15 años con autismo que no entiende por qué ya no están las tortas fritas calientes.

Y había una mujer con la voz quebrada, eligiendo entre llorar o renacer. Adelina Benítez eligió renacer.

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De la veranada al mostrador: una familia de campo que apostó al turismo

Adelina y Juan Carlos Mardones son crianceros. Toda la vida dedicada al campo y a los animales. Saben lo que es el frío, la ruta y el esfuerzo.

Para fortalecer esa economía rural arrancaron de a poco. Primero vendiendo verduras y forraje. Después armaron su quiosco de bebidas, golosinas y otras mercaderías, ahí al lado del parador.

Después con la venia del presidente de la comisión de fomento, Ramón Cuevas, les dieron la concesión del parador turístico el pasado 24 de abril. Seis meses para explotarlo, darle utilidad y seguir fortaleciendo este destino de la Ruta 40.

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Ellos son cinco: Adelina, Juan Carlos, los dos desocupados. Pamela, 27 años, que atendía y amasaba. Un adolescente de 17. Y Ayelén, 15, con autismo y retraso madurativo. “Por ahí se me dificulta mucho salir a trabajar”, dice Adelina por su hija. Por eso el parador era la salida.

De 10 a 22 horas, todos los días la misma rutina laboral. Juan Carlos hacía las compras. Adelina y Pamela, la panificación y la atención. Era todo de la familia. Todo.

Un plato caliente para el camino: lo que se perdió con el fuego

El parador no era solo pan y torta frita. Era agua caliente para el mate. Era orientación al viajero. Y eran comidas típicas de la zona, un plato caliente que en invierno es esencial.

Para el camionero que cruza hacia la cordillera, para el turista que llega helado, ese guiso o ese caldo suman al cuerpo y al espíritu. Dan fuerzas para seguir.

El fuego no dejó nada de eso. “Mercadería que habíamos comprado para trabajar. Una exhibidora. Todo consumido”, resumió con pena y resignación Adelina.

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Mirando la situación desde el costado humano, no es un edificio de la Comisión lo que se quemó. Es el sustento de cinco personas. Tres menores a cargo que necesitan un plato de comida todos los días. “No estamos en una economía muy buena. Cuesta mucho volver a empezar”, reconoció la valiente mujer. Aun así, los vecinos la acompañaron y la siguen acompañando a través de una colecta solidaria.

“Un tropezón no es una caída”: El quiosco sigue abierto

Entre la angustia y la impotencia, Adelina marcó el camino, en su diálogo con LM Neuquén: “Seguiré y seguiremos trabajando porque un tropezón no es una caída”, aseguró.

No se van. Se corren un par de metros. Vuelven al quiosco familiar. “Seguiremos con pancitos caseros, tortas fritas, agua caliente para los camioneros que teníamos de clientes. Siempre dando la mejor atención”.

Cenizas en la ruta 40 Picún Leufú

El turista va a seguir pasando por la Villa del Puente. Ellos van a seguir estando. Sin parador, con la misma palabra atenta y el mismo pan amasado. Moviendo cenizas para forjar camino. Por Ayelén. Por Pamela. Por toda la comunidad picunense.

La promesa: volver a ponerlo de pie en la Ruta 40

Ramón Cuevas fue quien gestionó el parador en 2014. En la actualidad, como presidente de la Comisión de Fomento, también se quebró: “Me costó gestionarlo en su momento y hoy está todo destruido”.

El personal de Bomberos de Zapala ya hizo las pericias. “Calculan que para esta semana tener el informe técnico”, informó. Y dejó la otra certeza: “Ahora hay que salir a gestionar de nuevo. Ya que era un punto estratégico para muchas personas que viajaban”.

Porque el parador no es solo ladrillo. Es el lugar donde el viajero se detenía, comía caliente y seguía camino. Es servicio. Es pueblo. Es la frazada caliente de esta fracción de la Ruta 40.