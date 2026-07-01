Impactante vuelco de un camión que perdió el control en la Ruta 237

El siniestro vial se registro esta mañana y la pérdida de la carga de fardos de césped en la calzada, generó la reducción de la calzada. El chofer fue trasladado preventivamente al hospital.

Un impactante incidente vial se registró esta mañana sobre la Ruta Nacional 237 , a la altura del kilómetro 1606, en inmediaciones de Villa Llanquín . El siniestro se produjo cuando el conductor de un camión que transportaba fardos de pasto perdió el control del vehículo y volcó, lo que provocó la pérdida de su carga sobre el asfalto.

El rodado de grandes dimensiones había partido desde la localidad de Coronel Belisle con destino a San Carlos de Bariloche . Según la primera información preliminar, el chofer del camión perdió el control del camión cerca de las 9.30 por causas que formarán parte de la investigación. La maniobra brusca derivó en el vuelco del transporte sobre la ruta y pérdida de la carga transportada, que quedó esparcida por la cinta asfáltica.

Según informó Vialidad Provincial , como consecuencia del siniestro, la carga quedó totalmente dispersa sobre la Ruta Provincial 237. El camión quedó atravesado por el medio de la cinta asfáltica y eso provocó que los agentes de tránsito de la zona deban coordinar la circulación de vehículos con la calzada reducida , aunque señalaron que no fue necesario cortar el tránsito.

El operativo contó con la participación del personal de la Policía de Neuquén, efectivos de los Parques Nacionales y operarios de la empresa concesionaria encargada del mantenimiento de la ruta, quienes coordinaron las tareas de asistencia.

camion volcado El camión transportaba fardos de césped.

El conductor fue trasladado al hospital de Bariloche y quedó internado en observación

El chofer fue trasladado de manera preventiva al hospital de San Carlos de Bariloche para recibir atención médica, donde quedó internado bajo observación para evaluar su estado de salud.

camion rutaa Comenzó un operativo para remover el camión y realizar las tareas de limpieza de lugar.

Desde Vialidad Provincial solicitaron a los automovilistas extremar las precauciones al circular por ese tramo de la Ruta 237, ya que la presencia de los fardos de pasto sobre la cinta asfáltica provocó la reducción de la calzada mientras continuaban las tareas para remover el camión y continuar con la limpieza de la zona.