Rutas complicadas y alertas por viento y nevadas en gran parte de la provincia de Neuquén

No habrá transporte en horas de la noche de este martes y madrugada del miércoles entre Aluminé y Villa Pehuenia debido a las condiciones meteorológicas. Corte total en un tramo de la Ruta 237.

La nieve comenzó a caer copiosamente en la zona cordillerana tal como había sido pronosticado. El grado de afectación se vio principalmente en caminos del extremo oeste de la provincia.

El director de Defensa Civil de la Provincia, Carlos Cruz , señaló que “se está cumpliendo totalmente la alerta de bajas temperaturas en toda la provincia”.

El funcionario indicó que en el anochecer está nevando en Junín de los Andes, San Martín, Villa La Angostura, Aluminé y en la cuesta del Rahue (Ruta Provincial 46). Mientras que en la Ruta Nacional 237, prácticamente desde Collón Curá hacia el corredor de la Ruta 40 Sur, también se registran nevadas desde este martes.

"En Villa Pehuenia por el momento no está nevando en la ciudad. En el Paso Pino Hachado hacia el norte de la provincia se registra principalmente viento y algunas neviscas en cotas altas, especialmente del lado chileno", dijo Cruz.

Rutas complicadas y alerta por viento y nevadas en gran parte de la provincia de Neuquén

El director de Defensa Civil sostuvo que "las líneas de transporte de pasajeros de Aluminé y Villa Pehuenia, que debían salir durante la noche y a las 0 horas, fueron reprogramadas de forma preventiva para mañana a la mañana, debido a la nevada en la cuesta del Rahue".

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Alerta por viento y nevadas

Cruz indicó que "se esperan nevadas para Zapala y Plaza Huincul y Cutral Co", estiman que lleguen durante la madrugada, así como algo de nieve hacia la zona norte para la madrugada y el día de mañana. Agregó que "también en la Confluencia podemos esperar algo de agua nieve". Destacó que, por ahora, "se vienen dando los pronósticos, así que no sería descabellado contar con nieve de Zapala hacia todo lo que es Vaca Muerta o algo de escarquilla o nevisca muy débil acá en Confluencia". No obstante, adelantó que seguramente alguna lluvia caerá en la región.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles regirá una alerta amarilla por nevadas en gran parte de la provincia con excepción de los departamentos del extremo este, mientras que en el sur provincial regirá una alerta por viento.

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Desde el SMN indicaron que la alerta amarilla por nevadas se refiere a que el área será afectada por nevadas de variada intensidad. "Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 15 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitación en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación".

Recomendaciones:

Evitá actividades al aire libre. Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos. Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

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Estado de rutas en la provincia

Ruta Provincial 13: está intransitable de manera preventiva, según informó Vialidad Provincial.

está intransitable de manera preventiva, según informó Vialidad Provincial. Ruta Provincial 46 (Cuesta del Rahue): registra nevadas durante la noche de este martes.

registra nevadas durante la noche de este martes. Ruta Nacional 237: Vialidad Nacional informó pasadas las 21 que había un corte total entre Piedra del Águila y Collón Curá por las condiciones meteorológicas adversas.

Vialidad Nacional informó pasadas las 21 que había un por las condiciones meteorológicas adversas. Ruta Nacional 234 (hacia La Rinconada): se encuentra transitable con extrema precaución.

se encuentra transitable con extrema precaución. Ruta Nacional 40 (Siete Lagos): se indicó que estaba transitable con extrema precaución.