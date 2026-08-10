Pronostican temperaturas de hasta 11°C bajo cero y fuertes nevadas: la alerta del SMN

Se registrarán temperaturas mucho más bajas que las habituales, además de la presencia de ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El SMN emitió una serie de alertas que afectarán a varias provincias este lunes.

La segunda semana de agosto comienza marcada de temperaturas muy bajas, donde en las últimas horas se emitió una advertencia por una ola de frío que afectará a gran parte del país. Con fuertes nevadas en algunos sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hay una alerta amarilla por frío extremo en diez provincias argentinas para este lunes.

El organismo precisó que se registrarán temperaturas mucho más bajas que las habituales en gran parte del país. Y aclaró que este tipo de fenómenos pueden ser un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Alerta por frío extremo: cuáles serán las zonas afectadas

De acuerdo a lo que informó el SMN, algunos sectores de Buenos Aires, Chubut, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba y Corrientes presentan una alerta por frío extremo.

Este tipo de alertas marcan fenómenos que pueden ser peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Según el ranking que publica el SMN, la ciudad más fría del país es El Calafate, provincia de Santa Cruz, con una sensación térmica de 11.2°C bajo cero; seguida por Esquel, provincia del Chubut, con 9.9°C bajo cero y luego Trelew, con 9°C bajo cero.

Recomendaciones

Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.)

Mantené la casa calefaccionada de forma segura

Evitá los cambios bruscos de temperatura

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado

No fumes en ambientes cerrados

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Alerta por fuertes nevadas y vientos que superarían los 90 km/h

Asimismo, rige otra alerta de nivel amarillo por intensas nevadas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

Este fenómeno afectará a las provincias de Neuquén y Mendoza.

Por otro lado, una alerta amarilla por viento también alcanzará a Neuquén, con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.