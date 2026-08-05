Lluvias y temperaturas con valores históricos: cuáles serán las zonas más afectadas por "El Niño"

El SMN advirtió sobre el fuerte impacto que tendrá el fenómeno en el país. Cuáles serán los meses más complicados.

La llegada del fenómeno conocido como "El Niño " ya comenzó a generar un gran impacto en varios países y en diferentes regiones de Argentina. En las últimas horas se conoció un nuevo informe del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) que alerta sobre las complicaciones que se advierten para los próximos meses.

De acuerdo a lo informado por el organismo nacional, para el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026 se esperan registros de lluvias superiores al promedio en distintas áreas del país, junto con temperaturas más elevadas de lo normal en otras regiones.

Las proyecciones cobran relevancia para el sector agropecuario, ya que el comportamiento de las lluvias en el comienzo de la primavera será clave para los cultivos de invierno y para la planificación de la próxima campaña de granos gruesos.

Qué zonas podrían registrar intensas lluvias

Según informó el SMN, existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen por encima de lo normal en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de la Patagonia.

A estas regiones se suman el sur del Litoral, el este bonaerense y el noroeste patagónico, donde se esperan lluvias entre normales y superiores a los promedios históricos.

En el corazón de la región agrícola, el organismo prevé precipitaciones normales sobre el este del NOA, el centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe, Córdoba, el este de Cuyo y parte del sudoeste patagónico. En tanto, el oeste del NOA continuará atravesando su estación seca, un comportamiento habitual para esta época del año.

El pronóstico representa una señal positiva para sectores de la región pampeana que dependen de una adecuada recarga de los perfiles de humedad antes del comienzo de la siembra de los cultivos estivales. También podría favorecer el desarrollo de los cereales de invierno en aquellas zonas donde las reservas hídricas aún requieren recomponerse tras las condiciones registradas durante el otoño.

En materia de temperaturas, el panorama muestra un mayor predominio de registros superiores a los normales sobre el noroeste argentino, el centro-oeste de Formosa y Chaco, Santiago del Estero, el oeste de Santa Fe y Córdoba. En estas provincias aumentan las probabilidades de atravesar un trimestre más cálido que el promedio climático.

1 AGO | Julio cerró con varios récords de precipitación



El fuerte temporal que afectó anoche a gran parte del Litoral y Buenos Aires, dejó importantes acumulados en el AMBA pic.twitter.com/jX6nPfxIbk — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 1, 2026

Para la región del Litoral, el SMN proyecta temperaturas entre normales y superiores a las habituales, mientras que sobre gran parte de Cuyo, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y el centro y norte de la Patagonia se esperan valores térmicos dentro de los parámetros normales para la época.

Si bien se trata de una perspectiva climática de carácter probabilístico y no de un pronóstico de eventos puntuales, el informe constituye una herramienta de planificación para productores y asesores técnicos.

La evolución de las lluvias durante agosto, septiembre y octubre será determinante para definir las estrategias de implantación de los cultivos de verano, el manejo de la fertilización y las decisiones de inversión de cara a una nueva campaña agrícola.

Las medidas que se implementarán por los efectos de "El Niño"

Conscientes de que el pronóstico de El Niño, que se prevé sea uno de los más fuertes desde 1950, supone riesgos de inundaciones e impactos negativos en las zonas colindantes con grandes cursos de agua, las autoridades provinciales y nacionales vienen trabajando en planes de contingencia.

En las últimas horas, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezaron en Resistencia, Chaco, una jornada de coordinación destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias frente al fenómeno El Niño.

Del encuentro también participaron los gobernadores del Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero; el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Eduardo Menem; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

En el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, expuso los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

El Plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa, integrando el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones basada en información científico-técnica y optimizar la respuesta ante posibles emergencias.

El Gobierno recordó que, actualmente, las condiciones del fenómeno El Niño ya se encuentran presentes y los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante los próximos meses, con una intensificación prevista hacia la primavera.

“Frente a este escenario,el Gobierno Nacional viene desarrollando una estrategia de preparación anticipada junto a las provincias de la Cuenca del Plata mediante reuniones de coordinación, el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y la capacitación de equipos para fortalecer la respuesta federal”, indicaron.

La jornada contó, además, con la participación de autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las Fuerzas Federales y equipos técnicos, quienes avanzaron en la coordinación de acciones para fortalecer la preparación frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño en la región.