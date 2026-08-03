Impresionante accidente en barrio Confluencia: una camioneta quedó volcada en plena calle

Todavía se investigan las causas del accidente. La Renault Kangoo quedó en medio de la calzada interrumpiendo el tránsito.

Una Renault Kangoo en la que viajaban una mujer y su hijo de 4 años terminó volcada sobre uno de sus laterales, en medio de la calzada en el barrio Confluencia. El episodio generó sorpresa entre los conductores que circulaban por el sector.

Según informó Noticias Neuquén, tras el accidente, se puso en marcha un operativo en la intersección de Chocón y Darwin para asistir a los ocupantes del utilitario y organizar la circulación vehicular en el lugar.

Por el momento, no se conocen las circunstancias que provocaron el vuelco . Tampoco trascendieron detalles sobre el estado de salud de la mujer y del niño que viajaban en el vehículo. Según se supo, la mujer habría sufrido un "pequeño corte en la frente".

Hasta el momento no se habían informado mayores precisiones sobre el hecho.

Sebastián Fariña Petersen

Un impactante accidente involucró a cinco autos frente a Makro

Un brutal accidente se registró este domingo por la mañana en la ciudad de Neuquén. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 8:15 horas en la intersección de Avenida General Mosconi(ex Ruta 22) y calle El Cholar, frente al supermercado Makro.

Según la reconstrucción de los hechos que realizó la comisario Solano de la división Tránsito en diálogo con LM Neuquén, fueron cinco los protagonistas involucrados, todos masculinos entre 33 y 44 años de edad.

El auto que desencandenó el siniestro es un Volkswagen Bora que circulaba sobre Avenida Mosconi en sentido este y termina impactando contra los vehículos que esperaban en el semáforo en sentido oeste. Entre ellos, se vieron involucrados una Volkswagen Amarok, un Chevrolet Prisma, un Chevrolet Classic y una Toyota Hilux.

Solano indicó que el cuarto vehículo involucrado, Chevrolet Classic, colisionó a la Hilux que estaba por Mosconi esperando el semáforo y lo trasladó 37 metros.

Al lugar arribaron efectivos policiales de División Tránsito y personal de SIEN y se procedió a realizar el test de alcoholemia a todos los involucrados. La comisario Solano confirmó que todos dieron negativo excepto el conductor del Volkswagen Bora, quien protagonizó el siniestro, y dio positivo con 1,5 de alcohol en sangre.

El hombre, oriundo de Plottier, no tenía ninguna documentación consigo por lo que se procedió al secuestro del vehículo y se labró una infracción.

Pese a la magintud del accidente, afortundamente no hubo ninguna víctima fatal ni heridos de gravedad. Aún así, el persona de SIEN traslado al hombre oriundo de Plottier al hospital Bouquet Roldán por heridas leves y el condctor del Chevrolet Classic, quien sufrió una lesión en el cuero cabelludo, fue trasladado al hospital Heller.

Luego de tres horas horas de diligencias en el lugar, se logró despejar la Avenida y el tránsito se retomó con normalidad.