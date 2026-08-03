Qué se sabe sobre el fatal choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia: recuperaron dos cuerpos

La tragedia en la zona de Psatha elevó a cinco los fallecidos durante los operativos. Los ocupantes de la otra aeronave alquilada salvaron su vida de milagro.

Los helicópteros eran modelos Bell 124, alquilados por el Cuerpo de Bomberos a empresas privadas para combatir el fuego.

Dos helicópteros que combatían los incendios forestales en Grecia chocaron en pleno vuelo al oeste de Atenas y uno de ellos se precipitó a tierra, causando la muerte de los dos tripulantes , cuyos cuerpos fueron encontrados en las últimas horas. La segunda aeronave involucrada, en tanto, logró realizar un aterrizaje de emergencia, lo que permitió que sus dos ocupantes salvaran su vida.

Con la confirmación de estos dos decesos, la cifra total de fallecidos en el marco de la ola de incendios que afecta al país europeo ascendió a cinco , tras la muerte de tres bomberos ocurrida la semana pasada en la isla de Creta y en la península del Peloponeso.

El trágico incidente aéreo ocurrió en la zona costera de Psatha, a unos 60 kilómetros de la capital griega. La maniobra quedó registrada en videos de canales de televisión que mostraron cómo el rotor de uno de los helicópteros golpea al otro antes de estrellarse envuelto en una bola de fuego, perdiendo su hélice principal al momento de caer.

Sobre las víctimas fatales del choque, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, confirmó en la red social X que se trata del piloto de nacionalidad danesa y de su copiloto griego.

En tanto, los dos tripulantes del otro helicóptero —un británico y un griego— sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a un centro de salud para su observación médica.

BREAKING: Two firefighting helicopters collide during aerial operation against a large forest fire in Psatha.

Crew located and rescued. One crew member reported injured. Rescue operation underway.

Watch the video #Psatha #HelicopterCollision #WildfireGreece… pic.twitter.com/k4fxRC3xTx — Greek City Times (@greekcitytimes) August 2, 2026

Las dos unidades siniestradas eran modelos Bell 124 alquilados por el Cuerpo de Bomberos a empresas privadas y habían despegado desde el aeropuerto militar de Elefsina.

Como consecuencia directa del choque, las autoridades dispusieron la inmovilización preventiva de todos los helicópteros de ese modelo que operaban en la zona de la emergencia ambiental.

La posible causa del accidente de los helicópteros

Las operaciones de combate contra el fuego se desarrollaban en medio de condiciones climáticas extremas, debido a que en la región donde colisionaron las aeronaves se registraron ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, lo que complicó el trabajo aéreo y propagó las llamas con rapidez.

En el área del siniestro y sus alrededores, más de 450 bomberos con 126 camiones y doce medios aéreos intentan contener el avance de las llamas cerca de los poblados de Agios Nektarios y Krio Pigadi.

"Estamos intentando salvar las viviendas y las infraestructuras del pueblo (de Agios Nektarios)", señaló a la agencia estatal AMNA el alcalde del municipio de Mandra, Armodios Drikos, quien confirmó que el fuego continúa fuera de control.

El primer ministro de Grecia confirmó que las víctimas fatales fueron el piloto, de nacionalidad danesa, y su copiloto griego.

El incendio se desató el pasado jueves en la región de Beocia y avanzó unos 40 kilómetros hacia la zona de Ática, donde ya consumió unas 10.000 hectáreas y obligó a evacuaciones masivas. De forma paralela, otro foco de consideración afecta a la isla de Cefalonia, en el mar Jónico, sumándose a los 220 incendios forestales reportados en todo el país desde el comienzo de la semana.

“Una batalla que supera lo humano”: qué dijo el primer ministro griego

El primer ministro griego Mitsotakis, lamentó la muerte de estos dos "combatientes de primera línea en la guerra contra los incendios" y destacó que estuvieron trabajando hasta el último momento "bajo condiciones meteorológicas muy adversas".

"Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa", dijo el funcionario. Y valoró el trabajo de los equipos de extinción que se encuentran en primera línea, sobre quienes recayó casi en exclusiva "el peso de la batalla" contra el fuego ante la imposibilidad de acercar medios aéreos.

Asimismo, el mandatario griego trasladó su "ilimitada gratitud" hacia "todos aquellos que dan, una vez más, una batalla que muchas veces supera los límites de lo humano" y también reconoció a los tres bomberos que murieron la semana pasada.

"A sus familias les debemos nuestro más profundo apoyo", expresó a través de sus canales oficiales.

El origen y avance del fuego y las detenciones por negligencia

En el marco de las investigaciones sobre el origen de los focos ígneos, las autoridades policiales informaron la detención de 33 personas en los últimos cinco días: treinta acusadas de haber provocado incendios por negligencia e imprudencia, y tres sospechadas de accionar intencionado.

Los helicópteros combatían los incendios forestales en Grecia, al oeste de Atenas.

Entre los detenidos se encuentran dos personas vinculadas a una red privada de transmisión de energía eléctrica que funcionó de forma defectuosa y arrojó las chispas que iniciaron el fuego en Beocia.

Según datos del Observatorio Nacional de Atenas, entre 2017 y 2025 los incendios destruyeron 47.000 hectáreas en la región de Ática, lo que representa el 38 % del total de su superficie forestal.