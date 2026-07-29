Tragedia: se estrelló un helicóptero en San Juan y murieron sus siete ocupantes

Entre los fallecidos hay altos funcionarios provinciales. La aeronave cayó en una zona de difícil acceso.

Un helicóptero con siete personas a bordo se precipitó este miércoles en una zona de difícil acceso de la provincia de San Juan, en cercanías del Parque Ischigualasto, mientras participaba de un curso de capacitación para el combate de incendios forestales. Equipos de rescate trabajaron en el lugar para intentar llegar hasta la aeronave y conocer el estado de salud de sus ocupantes. Minutos después se confirmó la muerte de los siete ocupantes.

Según informaron fuentes oficiales, el accidente ocurrió en el departamento Valle Fértil. En horas de la tarde de este miércoles el propio gobierno de San Juan confirmó el deceso de los tripulantes que se encontraban en la aeronave. Aún no fueron confirmadas las causas del siniestro, que ya son materia de investigación.

El Gobierno de San Juan expresa su profundo dolor por el fallecimiento de las siete personas en el siniestro aéreo ocurrido el día de hoy, cuando participaban de una capacitación en combate de incendios forestales. pic.twitter.com/il924Fu6bd

Quiénes viajaban en el helicóptero

Entre los ocupantes se encuentraban el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el director de Protección Civil, Carlos Heredia y el subjefe de Bomberos de la provincia. Los otros tres tripulantes no son sanjuaninos: Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan informó que el helicóptero participaba de actividades correspondientes a un curso de capacitación en combate de incendios forestales desarrollado en el departamento Valle Fértil, en la frontera con La Rioja.

Cerca de las 17 de este miércoles, el propio gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, confirmó el fallecimiento de los ocupantes del helicóptero y se solidarizó por lo ocurrido: "Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos". Agregó también que "El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria".

Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) July 29, 2026

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Nacional precisó que se trata de un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias. Una vez finalizada la capacitación, la aeronave tenía previsto trasladarse hacia La Rioja para colaborar en las tareas de combate de un incendio forestal.

Cómo fue el operativo de búsqueda

El alerta se activó alrededor de las 10:30, cuando el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) recibió la señal del ELT (Emergency Locator Transmitter) correspondiente a la aeronave identificada con la matrícula LV-KGR.

La última ubicación registrada situaba al helicóptero en el límite entre las provincias de San Juan y La Rioja. A partir de ese momento comenzó un operativo conjunto encabezado por el Subcentro de Mendoza, Protección Civil, Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan.

El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de @EANAoficial recibió a las 10.30 hora local una activación de ELT de una aeronave, matrícula LV-KGR, con tres ocupantes a bordo. Su última posición conocida fue sobre el límite entre las provincias de La Rioja y San Juan. pic.twitter.com/yoGJc7SXRZ — EANA (@EANAoficial) July 29, 2026

Debido a las dificultades para acceder al lugar del accidente, recién cerca de las 13, los equipos lograron dar con la aeronave siniestrada.

Una zona de muy difícil acceso

El despliegue de los equipos de rescate se desarrolló en el sector conocido como Campo Caballo Anca, un extenso terreno fiscal de casi 64 mil hectáreas ubicado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil.

Se trata de un área completamente deshabitada, situada a unos 20 kilómetros hacia el interior desde la Ruta Nacional 150, lo que complica el avance de las patrullas terrestres y retrasa las tareas de rescate.

Ante la emergencia, el Gobierno de San Juan había dispuesto el envío del helicóptero de la provincia para sobrevolar la zona y colaborar en las tareas de búsqueda del Bell 412 y asistir a sus ocupantes.