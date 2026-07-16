Trágica muerte de Gaspi: un informe reveló el motivo detrás del choque de los helicópteros

Un informe preliminar brindó detalles del fatal hecho ocurrido en Brasil, que terminó con la vida del youtuber. el cantante Oliver Tree y otras víctimas.

El análisis, realizado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), reveló detalles del trágico accidente.

El pasado 14 de junio ocurrió un impactante choque de helicópteros en Brasil, donde seis personas perdieron la vida. Entre las víctimas fatales se encontraban el youtuber argentino Gaspi , el director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

En las últimas horas, el medio de Río de Janeiro G1, reveló un informe oficial y preliminar que establece qué ocurrió aquel domingo cuando las aeronaves coincidieron en el cielo de Recreio dos Bandeirantes.

El análisis, realizado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), reveló que las aeronaves tenían el mismo plan de vuelo.

Al mismo tiempo, indicaron que el helicóptero con matrícula PR-DJJ despegó sin pasajeros del aeropuerto Santos Dumont, en el centro de la ciudad; mientras que el que tenía patente PP-MAC salió del aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis, con el piloto Alexandre Souza y cuatro personas más, aeronave en la que circulaban los argentinos. En el accidente no hubo sobrevivientes.

Sin detección de radar y con planes de vuelo coincidentes

Según el informe, los planes de vuelo de la aeronave contemplaban el uso de las Rutas Especiales de Helicópteros (REH) de Praia y Grota y a niveles de vuelo coincidentes. Además, indicaron que la ruta propuesta para PR-DJJ y la ruta autorizada para PP-MAC coincidían desde el punto conocido como Tachas.

Otro detalle a destacar es que el helicóptero donde viajaba Oliver Treee y Gaspi no fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab) en ningún momento del vuelo.

En tanto, el PR-DJJ fue monitoreado por radar desde el despegue hasta momentos antes de la colisión. La última posición registrada mostró que la aeronave volaba a aproximadamente 244 metros de altitud y 200 km/h de velocidad.

Lugar donde los helicópteros compartieron el mismo espacio aéreo y colisionaron.

El informe también señala que ninguno de los helicópteros disponía de registradores de datos de vuelo, equipos conocidos como "cajas negras". Cenipa dejó en claro que, de igual manera, las aeronaves no tienen un requisito reglamentario para la instalación de estos dispositivos.

Otro de los puntos descartados es que el accidente se haya producido a raíz de una situación climática. Según el informe, las condiciones meteorológicas eran favorables para el vuelo visual. El informe meteorológico del aeropuerto de Jacarepaguá señalaba buena visibilidad, vientos suaves y ausencia de restricciones que pudieran comprometer las operaciones aéreas.

Se conoció la última foto de Oliver Tree y Gaspi antes de su trágica muerte en Río de Janeiro

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, generó una fuerte conmoción en el mundo de las redes sociales. Elyoutuber argentino, de 23 años, fue identificado como una de las víctimas fatales del choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

También fallecieron el cantante estadounidense Oliver Tree, el director argentino Lucas Vignale y el brasilero Lucas Brito Chaves, junto a los pilotos de ambas aeronaves.

La última foto conocida de Oliver Tree junto al youtuber argentino Gaspi conmocionó al fandom de ambos artistas, ya que se trata de una imagen, capturada durante su paso por Río de Janeiro con el Cristo Redentor. Esta imagen fue compartida por Getter, mejor amigo del cantante estadounidense.

También circuló en redes la foto del argentino con una fan en las calles de Río. La joven compartió en su cuenta de X el encuentro, lo que cobró un valor inesperado en tan sólo horas, pero aún así la imagen del Cristo Redentor se encuentra cargada de significaciones.