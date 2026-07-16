Retiró la camioneta de la concesionaria y chocó contra un camión petrolero en la ruta: dos muertos

Producto del brutal impacto, una de las víctimas falleció en el acto. Cómo se habría originado el brutal accidente.

La ruta 33 de Bahía Blanca donde ocurrió el choque fatal se encuentra en mal estado.

Un trágico accidente terminó con dos víctimas fatales tras un choque frontal entre una camioneta contra un camión petrolero, provocando la muerte de sus dos ocupantes.

La colisión ocurrió este miércoles en la Ruta Nacional 33 de Bahía Blanca cuando una Volkswagen Amarok, que circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist, chocó de frente con un camión Scania P360 que transportaba combustible de YPF.

Fuentes policiales revelaron los detalles del fatal suceso. Según precisaron, el camión Scania P360 era manejado por Cristian Raúl Casanova, de 46 años y oriundo de Capital Federal, quien no habría sufrido lesiones de consideración.

Según sus primeras declaraciones, la camioneta habría intentado sobrepasar a otro vehículo en una curva e invadió el carril contrario, antes de producirse el siniestro.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con la carátula de doble homicidio culposo. Se ordenaron autopsias para las víctimas.

Quiénes eran las dos personas fallecidos en el brutal choque

Tras el violento choque, las víctimas fatales fueron identificadas con los nombres Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca y Jorge García, de 66 y 67 años, quienes iban a bordo de la camioneta.

Según informó el medio local La Brújula 24, la camioneta había sido retirado ese día de una concesionaria.

Fernandes Da Fonseca fue trasladado en estado crítico al Hospital Municipal, donde luego confirmaron su muerte. García viajaba como acompañante y murió en el lugar por el impacto.

Ambos hombres vivían en Salliqueló, una localidad del oeste bonaerense cercana a la provincia de La Pampa.

Qué se sabe del trágico accidente

La Justicia busca reconstruir los detalles acerca del choque. De acuerdo con la primera declaración del camionero, la Amarok habría intentado sobrepasar a otro vehículo en una curva y habría invadido el carril contrario. Esa versión, sin embargo, deberá ser corroborada por las pericias.

La colisión provocó importantes daños en la parte delantera de ambos vehículos y obligó a interrumpir temporalmente la circulación por la Ruta Nacional 33.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia, personal policial y especialistas encargados de los relevamientos. El tránsito permaneció cerrado mientras se asistía a las víctimas y se retiraban los vehículos involucrados.

Las autoridades no informaron que se hubiera producido un derrame del combustible transportado por el camión.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue iniciada bajo la carátula de doble homicidio culposo.

Varios accidentes en la misma ruta

El incidente se produjo en una ruta que genera preocupación por el aumento de los siniestros viales a lo largo de su traza.

Un informe de la ONG Construir Hacer, con sede en Santa Fe, reveló que, en el segundo trimestre de 2026, los accidentes crecieron casi un 50% respecto al mismo periodo del año anterior en esa ruta.

Entre abril y junio de este año se registraron 50 siniestros, frente a los 31 del segundo trimestre de 2025 y los 27 del primer trimestre de 2026, según explicó Enzo Navarro, expresidente y referente de la organización civil.