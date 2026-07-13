Conmoción en el motociclismo: murieron dos históricos pilotos en un choque durante una travesía

Otros integrantes del grupo recibieron asistencia médica y psicológica. Qué se sabe del fatal accidente.

El motociclismo despidió con profundo pesar a dos referentes históricos del enduro.

El motociclismo argentin o atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de dos referentes del enduro, en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 9.

El siniestro se produjo mientras ambos participaban de una travesía turística junto a otros motociclistas, una actividad que formaba parte de sus habituales recorridos.

Las víctimas fueron identificadas como Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco , quienes fallecieron cuando realizaban una travesía en las cercanías de Humahuaca , provincia de Jujuy.

Por causas que ahora investiga la Justicia, las motos en las que circulaban impactaron de frente contra un automóvil conducido por un hombre de 63 años.

Además de las dos víctimas fatales, otros integrantes del grupo recibieron asistencia médica y contención psicológica debido al fuerte impacto emocional que provocó el episodio. Algunos motociclistas también fueron trasladados al Hospital Manuel Belgrano con lesiones de carácter leve.

Las autoridades judiciales ordenaron una investigación para reconstruir la mecánica del choque y determinar las circunstancias que derivaron en la tragedia.

Cómo ocurrió el brutal accidente en la Ruta 9

El hecho ocurrió en uno de los corredores turísticos más transitados del norte argentino, una ruta frecuentada tanto por viajeros como por motociclistas que recorren los paisajes de la Quebrada de Humahuaca.

Según la información preliminar, Becker y Blasco integraban una caravana de motos cuando se produjo el impacto frontal con un automóvil.

La muerte de los dos pilotos provocó una fuerte conmoción en el ambiente del motociclismo argentino, que recordó su trayectoria deportiva.

La investigación quedó en manos de la Justicia jujeña, que analiza distintos elementos para establecer cómo ocurrió el accidente. Entre las medidas previstas figuran pericias técnicas sobre los vehículos involucrados y el relevamiento de todos los indicios disponibles en la escena.

Hasta el momento no trascendieron conclusiones oficiales sobre la dinámica del choque.

Quiénes eran Raúl “Ruly” Becker y Martín Blasco

La noticia fue shockeante especialmente en Tucumán, donde ambos eran ampliamente conocidos por su trayectoria deportiva y su permanente participación en competencias y actividades vinculadas con el motociclismo.

Raúl “Ruly” Becker desarrollaba su carrera profesional como ingeniero electricista industrial y docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), pero también era uno de los nombres más reconocidos del enduro argentino.

Entre sus principales logros deportivos figuraban tres triunfos en el Rally Transmontaña y un campeonato argentino en la categoría Máster de enduro. Además de competir, organizaba travesías y dedicaba buena parte de su tiempo a transmitir conocimientos y experiencias a nuevos motociclistas.

Martín Blasco también contaba con una extensa historia dentro del deporte motor.

Pertenecía a una familia estrechamente ligada al motociclismo y al automovilismo. Era hijo del exfutbolista Martín Blasco y sobrino del reconocido piloto “Boni” Blasco.

En 1992 consiguió una de sus victorias más recordadas al imponerse en el Rally Transmontaña junto a Alfredo Cabello.

Durante las décadas siguientes continuó participando en competencias de enduro y en recorridos turísticos sobre dos ruedas, actividad que mantenía con entusiasmo hasta la actualidad.

El motociclismo despidió a dos referentes del enduro tucumano

La confirmación del fallecimiento provocó una inmediata reacción entre deportistas, dirigentes y amigos que compartieron competencias y viajes con Becker y Blasco.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento hacia dos pilotos considerados referentes dentro del motociclismo del norte argentino.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Gustavo Clark, quien recordó la amistad que los unía y lamentó la pérdida de dos compañeros con quienes compartió numerosos proyectos deportivos.

También Mario Pasteris, otro nombre histórico del motociclismo tucumano, destacó el papel que ambos desempeñaron en el desarrollo del enduro provincial. Según dijo, Becker y Blasco fueron pioneros de la disciplina en Tucumán y dejaron una huella importante entre quienes comenzaron a competir inspirados por sus trayectorias.

En la misma línea se manifestó Jorge Agüero, quien resaltó la responsabilidad con la que ambos encaraban cada viaje.

Recordó que solían insistir en la importancia de conducir con prudencia y advertían permanentemente sobre los riesgos presentes en las rutas, compartiendo consejos y experiencias con otros motociclistas.