Policiales La Mañana Choque Fuerte choque en plena caravana: un accidente interrumpió los festejos por el triunfo de Argentina

Los festejos por el triunfo de Argentina frente a Cabo Verde y la clasificación a octavos de final provocó una euforia colectiva que se trasladó a la Plaza del Bicentenario, donde cientos de vecinos se reunieron para celebrar la victoria de la selección albiceleste en Centenario. Sin embargo, un fuerte choque se registró cuando comenzó la tradicional caravana hacia el escenario de los festejos.

Un festejo accidentado El siniestro ocurrió minutos después de la clasificación de la selección nacional a octavos de final del Mundial 2026, pasadas las 21:55 del viernes 3 de julio. Según informó Centenario Digital, una moto impactó fuertemente contra un automóvil en la intersección de las calles Canadá y Perú, en el medio de la caravana que se dirigía a la plaza del Bicentenario.

De acuerdo con el medio local, la motocicleta de 150 cc impactó contra el lateral izquierdo del Peugeot 208, cuando se encontraron en la esquina del barrio Sarmiento. Se desconocen los motivos que llevaron al fuerte incidente, sin embargo, el impacto no dejó personas con heridas de gravedad. Solo el motociclista sufrió algunos golpes pero no fue necesario que recibiera asistencia médica en el lugar ni que sea trasladado al Hospital Natalio Burd.