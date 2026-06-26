Impresionante choque en Ruta 7: una mujer embarazada fue trasladada al hospital

El siniestro vial ocurrió este viernes por la tarde. Una maniobra para esquivar un perro provocó el suceso.

La Ruta 7 fue escenario de un impresionante choque ocurrido este viernes por la tarde cuando dos autos colisionaron y, como consecuencia, una mujer embarazada tuvo que ser trasladada al hospital local.

La situación habría derivado cuando el conductor de uno de los vehículos involucrados intentó esquivar un perro que se cruzó sobre la calzada.

De acuerdo a la información publicada por el sitio Centenario Digital, el accidente se registró en la localidad de Centenario , en cercanías a la estación de servicio Puma , donde un Volkswagen Polo impactó contra una Toyota Corolla Cross.

Al parecer, el Polo circulaba por el carril izquierdo en dirección a la ciudad de Neuquén cuando impactó contra la parte trasera de la Corolla. La violencia del choque quedó reflejada en los importantes daños que sufrió el frente del automóvil.

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Una mujer embarazada herida y trasladada

Como consecuencia del impacto, una joven embarazada que viajaba en el Volkswagen recibió golpes y fue asistida inicialmente en el lugar por personal sanitario.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital Natalio Burd para realizarle estudios de control y descartar lesiones de mayor gravedad. Según informaron las autoridades, permanecía consciente y el traslado se efectuó de manera preventiva.

El conductor del automóvil resultó ileso, al igual que la mujer que manejaba la camioneta, quien, según se informó, es médica pediatra del hospital local.

Además, ambos conductores fueron sometidos al test de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos.

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La hipótesis que investiga la Policía

Uno de los elementos que ahora analiza la Policía surgió del relato del conductor del Volkswagen.

Según explicó, un perro apareció de manera repentina sobre la ruta, por lo que intentó evitar atropellarlo mediante una maniobra y una fuerte frenada.

Tras el accidente, el animal habría escapado hacia otro sector y no pudo ser localizado.

Los investigadores trabajan para determinar si esa maniobra fue el factor determinante que desencadenó la colisión o si existieron otras circunstancias que influyeron en el siniestro.

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Desvíos y operativo sobre la Ruta 7

Luego del choque, efectivos de la Comisaría Quinta implementaron un operativo de tránsito y desviaron la circulación por la colectora Expedicionarios del Desierto, desde el acceso al cementerio hasta la zona del accidente.

En el lugar también intervinieron efectivos de la División Tránsito Villa Obrera y una dotación de bomberos voluntarios, que trabajaron para retirar los restos de plástico y otros elementos que quedaron esparcidos sobre la calzada.