Conducía sin licencia, atropelló a una pareja en moto y huyó mientras se prendían fuego: fue condenada

El juicio cerró un proceso angustioso para la familia por la huida de la responsable y el riesgo de vida para el motociclista. Señalaron que es una condena ejemplificadora.

La conductora que en septiembre de 2025 atropelló a una pareja que circulaba en moto, y tras un incendio provocado en la caida huyo del lugar mientras el motociclista sufria graves quemaduras fue condenada . El fallo fue dado a conocer este miércoles a ocho meses del siniestro tras un extenso proceso judicial.

La sentencia fue dictada tras la audiencia de juicio oral realizada durante la mañana y fue considerada por los abogados querellantes como una resolución "ejemplificadora" en un caso que generó una fuerte conmoción social por la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas y por el abandono posterior.

El caso resulto puntualmente cruel para la familia de las victimas porque se encontraban yendo a comprar pañales para su bebe recien nacido en medio de un duro momento economico cuando sufrieron el choque por la impudencia de la conductora que doblo sin luz de giro. De esta manera, el joven motociclista termino en terapia intensiva, con riesgo de vida.

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Como fue el choque provocado por una conductora embarazada y sin licencia

El siniestro ocurrió el 22 de septiembre de 2025 alrededor de las 18 en la esquina de Belgrano y Gobernador Asmar. Como se menciono anteriormente, ese día, un joven obrero de la construcción de 24 años circulaba en una motocicleta Honda 150 junto a su pareja, de 21 años. Ambos habían salido a comprar pañales para su bebé cuando fueron embestidos por un automóvil.

Las imágenes de una cámara de seguridad resultaron determinantes para reconstruir lo ocurrido. El video mostró cómo un auto gris que avanzaba por Belgrano se cruzó repentinamente hacia la derecha, aparentemente sin accionar la luz de giro, e impactó contra la motocicleta que circulaba en paralelo.

Tras la colisión, el conductor de la moto perdió el control y terminó impactando contra una Renault Kangoo que estaba estacionada sobre la calle Belgrano. Encajada debajo de la Kangoo, segundos después, la moto se incendió.

Buscan a un automovilista que chocó

El joven quedó atrapado entre las llamas y sufrió graves quemaduras que obligaron a su internación en terapia intensiva del hospital Castro Rendón. Su estado fue crítico durante los primeros días posteriores al hecho.

Mientras vecinos y transeúntes corrían para auxiliar a las víctimas y apagar el fuego con extintores, la automovilista responsable de provocar el grave choque abandonó la escena. La moto quedo quemada casi por completo.

Tras la difusion del video del choque la responsable se entrego

La huida generó indignación. En las horas posteriores al siniestro, la familia del motociclista inició una campaña pública para difundir las imágenes de las cámaras de seguridad y dar con la responsable.

Ayelén, hermana del trabajador herido, contó a LM Neuquen que se enteraron en el hospital de que el vehículo involucrado había escapado del lugar. El video fue difundido por este diario y comenzó a circular rápidamente lo que permitió visualizar con claridad la maniobra previa al choque.

Al día siguiente, la conductora se entregó a la Policía y quedó presa. Poco después, la familia de las víctimas recibió el patrocinio jurídico del estudio encabezado por Mariano Mansilla, junto a los abogados Ezequiel Otarola, Agustina Procoppo y Juan Kairuz, quienes impulsaron las acciones judiciales para determinar las responsabilidades penales.

abogados condenada por chocar y huir

Durante la investigación, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó los delitos de lesiones culposas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas por conducción imprudente y antirreglamentaria, conducción sin habilitación y fuga.

"Si no lo hubiesen ayudado las personas del lugar mi hermano hubiera perdido la vida"

El juez de garantías Raúl Aufranc aceptó la formulación de cargos y dispuso que la imputada permaneciera bajo prisión domiciliaria durante cuatro meses, teniendo en cuenta que cursaba un embarazo.

La incertidumbre se suma al desgaste emocional de estos meses. “Ella va a pasar las fiestas en su casa, tranquila, con su familia. Nosotros vamos a pasarlas en el hospital con mi hermano. Eso te parte al medio”, dijo Ayelén en aquel entonces, atravesada por el dolor de la injusticia.

La situacion medica era critica. "Mi hermano entró al hospital, lo pasaron a quirófano y la operación duró casi tres horas, tiene muy complicadas las piernas", indico en aquel momento y agrego: "nos dijeron que por las quemaduras que tiene mi hermano corre riesgo su vida, así nos dijeron anoche".

En este sentido, subrayó la asistencia que brindaron quienes se acercaron rápidamente y lo sacan del fuego, "porque si no hubiese sido por las personas que lo ayudaron y que la ambulancia llegó a tiempo, mi hermano hubiese perdido la vida".

La condena

Finalmente, este miércoles, la audiencia de juicio oral concluyó con una condena para la mujer a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso y a la inhabilitación para conducir por cuatro años. Teniendo en cuenta la baja tasa de condenas que llevan los accidentes de transito el caso marca una diferencia.

Para los representantes de las víctimas, la resolución constituye una reparación frente al daño sufrido por la pareja y envía un mensaje sobre las consecuencias de la conducción imprudente y el abandono de personas heridas tras un siniestro vial.

De esta manera se cierra un caso que había generado una profunda repercusión en Neuquén por la secuencia registrada en video, por las graves quemaduras sufridas por el motociclista y por la historia que había detrás de aquel viaje.