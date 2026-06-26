De Shakira a Ricardo Montaner: artistas internacionales expresaron su solidaridad con Venezuela

Figuras de todo el mundo reaccionaron a los terremotos con mensajes y pedidos de ayuda para el pueblo venezolano.

Shakira compartió una historia en Instagram con el fin de obtener donaciones para Venezuela.

Los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en Venezuela provocaron una respuesta inmediata por parte de grandes artistas internacionales , pasando desde Shakira hasta Ricardo Montaner , con publicaciones masivas en redes sociales.

Las expresiones de apoyo de cantantes, actores y figuras del espectáculo se multiplicaron desde distintos puntos de América Latina y Europa, con mensajes que incluyeron pedidos de información, cadenas de oración y llamados a la asistencia humanitaria.

La cantante colombiana Shakira compartió una historia en Instagram en la que dejó el enlace de un sitio web para realizar donaciones. " Solicito la colaboración de todos para ayudar a niños, madres y familias enteras que están sufriendo a causa de esta tragedia en Venezuela", escribió.

"Si puedes, dona, comparte o ponte en contacto con ellas”, manifestó la reconocida figura mundial nacida en Barranquilla, explicando que algunas de las organizaciones que mencionó "ya están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda a personas afectadas por el terremoto".

El cantautor Ricardo Montaner, nacido en Argentina, pero quien pasó gran parte de su vida en Venezuela, país cuya nacionalidad adoptó, publicó en la red social X: “Dios mío Venezuela... Padre, protege a tu pueblo”.

"Cada vez que suceden cosas como esta, lo primero que pasa es que hay una especie de shock que no te permite movilizarte, que no te permite reaccionar. Lo segundo que viene es que cuando caes en cuenta de todo y de la magnitud de lo que está sucediendo, quieres activarte como persona, como familia. Nosotros ya lo hicimos”, dijo Montaner, junto a su esposa, Marlene.

Montaner Ricardo Montaner publicó una historia en Instagram pidiendo por Venezuela.

Y agregó: “Nos hemos activado como familia tratando, primero que nada, de orar por el pueblo venezolano, de orar por todo aquel que se sienta afectado por esto que está sucediendo. Eso por un lado. Y por otro lado, activarnos en la práctica, en cómo poder ayudar, cómo poder hacer algo”.

Otros artistas que reaccionaron a los terremotos

Entre las primeras figuras en pronunciarse estuvo el cantante venezolano Carlos Baute, quien habilitó sus redes para colaborar en la localización de personas desaparecidas y la difusión de información.

“Hoy mis redes están a total disposición para hacer llegar información de cualquier tipo... Si alguien necesita ubicar a alguien o tiene alguna necesidad, por favor comenten”, escribió.

Carlos Baute Venezuela Entre las primeras figuras en pronunciarse tras los terremotos en Venezuela estuvo el cantante Carlos Baute.

Por su lado, los hijos de Montaner, Mau y Ricky, también compartieron un mensaje breve de acompañamiento: “Orando por nuestro país y nuestra gente”.

El cantante Danny Ocean, en tanto, difundió publicaciones con información de asistencia y expresó su acompañamiento a los afectados en distintas zonas del país.

Mensajes desde distintos países del mundo hacia Venezuela

La reacción se extendió más allá de Venezuela con mensajes de figuras de otros países. Desde Colombia, el cantante Carlos Vives expresó: “Acompañamos con el corazón a nuestros hermanos venezolanos... Oramos por la seguridad de las familias, por los heridos y por todos los equipos de emergencia”.

Por su parte, desde España, Alejandro Sanz señaló: “Cuando la tierra tiembla, también lo hace el alma de quienes queremos a ese país”.

La cantante mexicana Thalía publicó: “Venezuela, estoy con ustedes. Les envío todo mi amor y fuerza”.

En Argentina,

Tini Stoessel Portada Tini Stoessel compartió mensajes de apoyo y publicaciones destinadas al pueblo de Venezuela luego de los terremotos.

a la coordinación de asistencia, junto a expresiones de cercanía hacia la población afectada.

La actriz y presentadora Catherine Fulop, nacida en Venezuela y radicada en Argentina, utilizó sus redes como canal de difusión de información sobre personas desaparecidas y pedidos de ayuda, mientras que el cantante puertorriqueño Ricky Martin escribió: “Que la esperanza sea más fuerte que el dolor. Toda mi solidaridad y mi amor para ustedes”.

También se sumaron expresiones de apoyo de artistas urbanos como J Balvin y Nicky Jam, con mensajes difundidos en redes sociales.

Operativos de rescate y contexto de los sismos en Venezuela

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas, con especial atención en el estado de La Guaira, que fue declarado zona de desastre tras los movimientos telúricos.

Los sismos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia el 24 de junio, según los reportes oficiales difundidos en el país, lo que incrementó el impacto estructural en varias regiones.

El evento se ubica entre los más relevantes de la historia sísmica reciente de Venezuela. Como antecedentes, el terremoto de Cariaco de 1997 dejó 73 fallecidos, mientras que el de Caracas de 1967 registró 236 víctimas fatales.