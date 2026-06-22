La artista colombiana estuvo presente junto a sus hijos en el partido que la Selección disputó en Dallas, Texas.

Shakira en modo Mundial: fue una de las espectadoras de lujo del partido de Argentina y causó furor.

El partido entre Argentina y Austria contó con la presencia de varias celebridades, pero la más destacada fue la de Shakira junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, fruto de su relación con el ex futbolista Gerard Piqué. Los tres fueron captados por las cámaras en la transmisión del duelo por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium, ubicado en Dallas, Texas.

En la primera aparición, que fue en el inicio del segundo tiempo, la cantante fue captada en el momento en el que Milan la abrazó y la besó. Al aparecer en las pantallas gigantes, se escuchó el grito de gran parte de los fanáticos que colmaron el recinto con capacidad para 80.000 espectadores.

La segunda fue seis minutos más tarde, cuando la artista se mostró con sus dos chicos. Nuevamente se escuchó la explosión del público al ver a la colombiana, que sonrió, saludó enfáticamente y lanzó besos a la gente. A falta de 20 minutos para que terminara el encuentro, nuevamente Shakira fue el centro de la atención. Su presencia en el segundo cotejo de Argentina también se hizo sentir en las redes sociales, que se hicieron eco de los videos junto a sus hijos.

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El certamen ecuménico se lleva a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Argentina volverá a jugar en esta sede el sábado frente a Argelia, a partir de las 23.

La relación de Shakira con los mundiales

La presencia de Shakira despertó también una asociación inmediata con su historia en la música de los Mundiales. Su nombre quedó ligado a canciones como Waka Waka en Sudáfrica 2010, uno de los temas más recordados de la historia reciente del torneo, y a La La La, vinculada al Mundial de Brasil 2014.

Ese recorrido volvió a actualizarse en 2026, cuando la artista participó de la ceremonia inaugural del Mundial. A eso se sumó su interpretación de “Dai Dai”, una de las canciones oficiales de esta edición, lo que reforzó su relación sostenida con el torneo. En un partido donde la atención principal estaba puesta en Lionel Messi y en la selección argentina, su aparición añadió un cruce inmediato entre el espectáculo y el clima mundialista. La escena se convirtió rápidamente en tema de conversación por el peso simbólico de una figura cuya trayectoria personal y profesional ha estado atravesada por el fútbol.

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La aparición de la colombiana no resultó ajena al contexto de una Copa del Mundo, pero sí mostró una faceta menos asociada al despliegue de los grandes shows. La cantante fue enfocada por las cámaras con anteojos blancos de diseño, el cabello suelto y un look claro. En Dallas, Shakira volvió a integrarse al fenómeno global del Mundial desde un lugar diferente al que la hizo parte de su memoria musical.

Respecto de Colombia, su selección buscará también su clasificación a los 16avos de final. Para eso deberá ganarle este martes a República Democrática del Congo. El elenco cafetero venció en su debut 3-1 a Uzbekistán.