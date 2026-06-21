Se inauguró la temporada en el Parque de nieve El Llano: comida regional y actividades recreativas

Este sábado se vivió la apertura de la temporada de invierno de El Llano en Andacollo. La jornada combinó sabores regionales, actividades al aire libre y más.

Este sábado se inauguró la temporada de invierno en el Parque de nieve El Llano, en Andacollo . El parque recreativo abrió sus puertas en una jornada gatuita. en la que vecinos del Alto Neuquén disfrutaron de gastronomía regional y actividades recreativas rodeados de un paisaje natural privilegiado.

Pese a las bajas temperaturas que se registraron en la zona, vecinos se acercaron al lugar como disfrutar de las propuestas de emprendedores . Locro, torta fritas, empanadas, cerveza y miel, entre los productos y platos destacados que se encontraron en el lugar. En el lugar también se presentó el intendente de Andacollo, Manuel Eladio San Martin, quien compartió con los presentes.

La preparación del locro estuvo a cargo del chef y embajador provincial Nahuel "Chapa" Sepúlveda , mientras que el chef andacollense Jona Orellana elaboró las empanadas caseras y tortas fritas que acompañaron la tarde. Con esta propuesta, se buscó revalorizar los sabores típicos de la región y fortalecer el trabajo de los productores y emprendedores locales.

Trineos, juegos en la nieve, caminatas y culipatín son algunas de las propuestas que podrán disfrutar quienes se acerquen a descubrir este rincón único del norte neuquino. En el lugar también funcionará una escuela de ski y snowboard, para aquellos que les interese experimentar en las pistas del lugar.

parque recreativo El Llano

En el lugar también estuvo presente con música en vivo el DJ "Gato" Barros, se realizó un torneo de fútbol, concurso de barriletes, intercambio de figuritas y distintas actividades recreativas destinadas para todas las edades.

El parque cuenta con infraestructura especialmente acondicionada para recibir visitantes. Entre las mejoras incorporadas recientemente se destacan un domo geodésico que funciona como refugio y espacio de encuentro, sanitarios, servicios de conectividad, atención de primeros auxilios y cobertura para quienes disfrutan de las actividades en el predio.

parque recreativo El Llano (1)

Cómo llegar al parque recreativo El Llano

Este nuevo punto turístico se encuentra está ubicado en la Ruta Provincial Nº 43, en el kilómetro 45 de la localidad y está habilitado como prestador de servicios turísticos de la provincia del Neuquén.

Además de sus pistas para disfrutar de la nieve del norte neuquino, la infraestructura del parque también contempla espacios destinados a emprendedores y prestadores locales, quienes ofrecerán productos regionales, artesanías y servicios gastronómicos como chocolate caliente y elaboraciones típicas, generando nuevas oportunidades para la economía de la localidad.

El Llano complementa su propuesta con la oferta turística, gastronómica y de alojamiento de Andacollo y localidades cercanas, consolidándose como un atractivo para quienes buscan vivir el invierno en contacto con la naturaleza.