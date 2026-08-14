Operativo aéreo: asistieron a una pareja de ancianos aislados en alta montaña

No se podía llegar por tierra por la nieve y la Provincia envió un helicóptero desde Zapala al Paraje Hiahuin Colo. Su hijo denunció que no tenía contacto con ellos.

Asistieron a una pereja de ancianos aislados en medio de la montaña.

El hijo de una pareja de ancianos alertó a la Policía de Las Coloradas que había perdido contacto con sus padres y se montó un operativo por tierra y luego por aire para poder asistirlos y constatar su estado de salud.

Ante las dificultades de acceso generadas por el temporal y la acumulación de nieve , la Provincia desplegó un operativo aéreo para asistir a un matrimonio de adultos mayores que permanecía aislado en su puesto, en el paraje Hiahuin Colo, en la zona de Las Coloradas.

El director del SIEN, Andrés Herrero , señaló que un hombre de 41 años concurrió a la Comisaría 48 de Zapala donde hizo una exposición dado que no tenía comunicación con sus padres.

Se trataba de una pareja de crianceros, un hombre de 73 años y una mujer de 69, que llevaba más de 20 días sin poder mantener contacto con sus familiares debido a las condiciones climáticas y a la imposibilidad de acceder al sector.

Por qué tuvieron que realizar el operativo aéreo

El subcomisario de Las Coloradas, Ángel Salazar, contó que el jueves iniciaron una comisión especial en el móvil policial de la Comisaría 31, pero no pudieron acceder a la zona. “No pudimos llegar al lugar, llegamos hasta el Paraje Media Luna porque había bardones de nieve de unos 70 centímetros de altura”, relató Salazar.

Ante esta situación, se activó un trabajo coordinado entre la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, la Policía del Neuquén y Aeronáutica Provincial, disponiéndose un vuelo sanitario que permitió arribar hasta el puesto.

Explicó que ante esta situación se les dio desde la Provincia una rápida intervención enviándoles al helicóptero. Fue un agente para guiarlos hasta el puesto donde encontraron a la pareja de crianceros.

“Se llegó y se pudo constatar que ambos estaban en buen estado de salud y se les proveyó de medicación. Que no se había suministrado el hombre desde hace más de 20 días”, dijo el subcomisario.

Herrera destacó que le realizaron las primeras asistencias médicas y la medicación que requería el criancero.

Indicaron que el trabajo articulado entre los distintos organismos permitió superar las dificultades impuestas por la contingencia climática y garantizar una respuesta rápida y efectiva en un sector rural de difícil acceso.