La Copa LMN 2026 entregó su gran premio: quién es el ganador que se llevó una Ford Territory 0 km

La propuesta gratuita acompañó al Mundial y permitió pronosticar los resultados de los partidos. Uno de los usuarios lideró el podio y recibió su recompensa.

La Copa LMN 2026 llegó a su gran cierre y tuvo el final esperado: la entrega de una Ford Territory 0 kilómetro al participante que más puntos acumuló pronosticando los resultados durante el Mundial. El ganador fue Leonardo López , un mendocino que vive en Neuquén desde 2018 y que convirtió una madrugada de desvelo junto a su bebé recién nacido en el comienzo de una historia que terminó con las llaves de una camioneta nueva en sus manos.

La propuesta organizada por LM Neuquén y Casino Magic , con BetWarrior como main sponsor y Ford Fiorasi como presentador oficial del vehículo, permitió participar de manera 100% gratuita a través de la plataforma de la Copa LMN .

Allí, cientos de usuarios cargaron sus pronósticos y sumaron puntos de acuerdo con sus aciertos a lo largo de la competencia.

Además del premio mayor, durante las diferentes instancias se entregaron televisores, bicicletas, camisetas, vouchers y otras recompensas. Sin embargo, había un objetivo que sobresalía por encima del resto: terminar primero en la clasificación general y quedarse con la Ford Territory 0 km.

Maria Isabel Sanchez

De una madrugada con su bebé a ganar la Copa LMN 2026

La historia detrás del ganador tuvo un comienzo particular. Leonardo contó que descubrió la propuesta durante una madrugada en la que intentaba hacer dormir a su hijo, que actualmente tiene cuatro meses.

“Me inscribí una madrugada, que no podía dormir a mi bebé”, recordó. Una vez que el pequeño finalmente se durmió, comenzó a mirar el celular, encontró la propuesta de LM Neuquén y decidió anotarse y cargar sus primeros resultados.

Lo que comenzó casi de casualidad rápidamente se convirtió en una competencia que vivió con enorme intensidad. Leonardo ya tenía experiencia participando de distintos “prodes”, pero a medida que comenzó a sumar aciertos en la Copa LMN aumentaron también sus expectativas.

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En la primera ronda llegó a ubicarse en el puesto 56, pero su gran salto llegó durante los dieciseisavos de final. Allí acertó dos definiciones por penales y consiguió meterse entre los diez mejores de la clasificación. Desde entonces logró mantenerse en los puestos de arriba hasta alcanzar el primer lugar.

La competencia incluso modificó su rutina. “Todos los días de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana me ponía a analizar qué partido jugar”, relató Leonardo sobre la estrategia que utilizó una vez que advirtió que tenía posibilidades concretas de pelear por el premio mayor.

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Cómo descubrió que había ganado la Ford Territory

El cierre del Mundial 2026 tuvo para Leonardo una emoción adicional. Una vez terminada la final salió a tomar aire y decidió revisar desde su celular cómo había quedado el ranking de la Copa LMN.

Cuando la página terminó de cargar, descubrió que estaba tres o cuatro puntos por encima de sus competidores.

“Empecé a saltar”, recordó. Su esposa, que se encontraba junto al bebé, escuchó los ruidos y quiso saber qué estaba ocurriendo. Leonardo, sin embargo, prefirió esperar antes de contarle: todavía necesitaba confirmar que efectivamente había ganado.

La ansiedad continuó durante los días siguientes. Según contó, revisó una y otra vez los términos y condiciones mientras esperaba el correo oficial. Finalmente, la confirmación llegó un jueves alrededor de las 20, mientras regresaba del trabajo a su casa.

Tomó una captura de pantalla y se la envió inmediatamente a su pareja.

La noticia quedó, además, prácticamente guardada como un secreto familiar. Leonardo explicó que tiene la costumbre de no contar este tipo de situaciones hasta tener el premio asegurado. Incluso buena parte de su familia todavía desconocía que había ganado.

Maria Isabel Sanchez

La entrega oficial

El momento definitivo llegó este viernes 14 durante el acto de entrega del vehículo. Con la presencia de la escribana Emy Ariana Villalobos, se verificó el cumplimiento de las bases y condiciones y se certificó formalmente que Leonardo fue el ganador de la Copa LMN 2026.

De acuerdo con los números oficiales, López terminó con 594 puntos y 19 aciertos sobre 104 partidos. También cumplió con los requisitos establecidos por el concurso y con el pago de los impuestos correspondientes al premio.

Durante la ceremonia recibió la documentación, los títulos, la patente y, finalmente, las llaves de la Ford Territory.

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“No me he ganado nunca nada”, reconoció Leonardo después de recibir el vehículo, y definió la experiencia como “un lujo”.

El premio llega, además, en un momento especial para su familia. Leonardo vive en Neuquén desde 2018, es oriundo de Mendoza y tiene junto a su pareja un bebé de apenas cuatro meses. Hasta ahora se movilizaban en un Volkswagen Polo, por lo que la nueva SUV representa también un importante cambio para la vida familiar.

Y la Territory tendrá rápidamente su primer viaje importante. Leonardo contó que viajarán a Mendoza para que su familia conozca por primera vez al bebé nacido en Neuquén. Muchos de ellos, según relató, tampoco saben que ganó la camioneta.

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“Nos sentimos muy orgullosos de entregar este premio”

Juan Carlos Schroeder, director de LM Neuquén, explicó que la Copa LMN surgió con la intención de acercar todavía más al medio con su audiencia durante uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

“Para nosotros era muy importante tratar de acercar a nuestra audiencia a un evento tan importante para la Argentina y el principal deporte de todos los argentinos”, expresó.

Además, destacó el trabajo realizado para concretar la propuesta y agradeció a las empresas que acompañaron la iniciativa y a los equipos involucrados en su difusión y organización.

Schroeder resaltó especialmente la historia de Leonardo y su familia. “Nos sentimos muy orgullosos de entregar este premio”, afirmó, y remarcó la alegría de que la camioneta quedara en manos de una pareja que acaba de tener un hijo y atraviesa una nueva etapa familiar.

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Una Ford Territory para comenzar una nueva etapa

Desde Ford Fiorasi también celebraron el cierre de la competencia. Lautaro Iman, gerente comercial de Ford Fiorasi, definió la participación de la empresa como “un proceso sumamente gratificante” y destacó la posibilidad de acompañar a Leonardo con el premio mayor.

“La verdad que nos llena de orgullo”, señaló. Además, sostuvo que la iniciativa permitió que la firma diera “un pasito más” para continuar acercando la marca al público.

Sobre el vehículo que recibió Leonardo, Iman destacó que la Territory se posicionó como uno de los productos de referencia dentro del segmento SUV en Argentina.

“Se lleva confort, tecnología, muy buen desempeño en cuanto a autonomía”, enumeró, y aseguró que Leonardo y su familia podrán disfrutar especialmente del nuevo vehículo.

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Por su parte, Eduardo Nantón, gerente de Casino Magic, destacó el trabajo conjunto realizado para desarrollar la Copa LMN y puso especial énfasis en la transparencia de la competencia.

“Una actividad de juego sin transparencia y sin confiabilidad no existe”, sostuvo Nantón, quien remarcó que en la propuesta tuvieron incidencia tanto el conocimiento futbolístico como el azar.

Así llegó a su fin la Copa LMN 2026, una propuesta que nació para acompañar la pasión por el Mundial y que terminó cambiándole los planes a una familia neuquina. Leonardo comenzó jugando desde el celular mientras intentaba hacer dormir a su bebé y, semanas después, terminó sentado por primera vez al volante de una Ford Territory 0 kilómetro.