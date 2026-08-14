Operativo "Burbujas" para descongestionar Pino Hachado: trabajo pesado en rutas neuquinas

Con controles estratégicos en los accesos a la cordillera y un esquema especial para descongestionar el paso internacional.

Ante el inicio de un nuevo fin de semana largo , la Provincia puso en marcha un amplio dispositivo de prevención en los principales corredores viales neuquinos.

La medida responde a una doble exigencia sobre las rutas: el incremento habitual de automovilistas que se desplazan hacia el sur provincial y el flujo constante de camiones de carga internacional que buscan cruzar a Chile.

Según detalló Diego Alfonso , director provincial de Seguridad Vial, en diálogo con Canal 7, desde las 8:00 de la mañana las unidades de control se apostaron en puntos estratégicos fijados a lo largo del año.

"Estamos en Arroyito, Piedra del Águila y Traful, sectores donde por el dinamismo de cada fin de semana largo entendemos que tenemos que estar presentes", indicó el funcionario, quien resaltó el despliegue del personal para coordinar tanto el tránsito particular como el transporte pesado.

"Burbujas" de seguridad para Pino Hachado

Uno de los focos principales del operativo está puesto en la logística sobre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 242, tras encadenar cuatro días consecutivos con el paso internacional Pino Hachado habilitado. Gracias a la labor del personal desplegado en la zona cordillerana, se logró disminuir la concentración de transporte internacional.

Descenso de unidades: El número total de camiones retenidos dentro de la provincia bajó de un pico superior a los 1.500 a situarse por encima de los 1.400 .

El número total de camiones retenidos dentro de la provincia bajó de un pico superior a los 1.500 a situarse . Ritmo de cruce: Actualmente están cruzando hacia el país vecino entre 140 y 150 camiones diarios , lo que permite liberar espacio de manera gradual.

Actualmente están cruzando hacia el país vecino entre , lo que permite liberar espacio de manera gradual. Tramos de descompresión: El flujo se gestiona por etapas desde Las Lajas hacia Zapala, de Zapala a Cutral Co, de Cutral Co a Senillosa y de Senillosa hacia la zona del Autódromo de Centenario (primer retén de ingreso a la provincia).

Para garantizar la seguridad en el trayecto, las unidades se trasladan mediante una "cápsula de seguridad" o sistema de burbuja coordinado conjuntamente con la Policía de la Provincia del Neuquén.

Franjas horarias y recomendación a los automovilistas

Desde los organismos de control solicitaron a los conductores que transiten por las rutas 22, 237 y 40 que lo hagan con el máximo de precaución. Si bien el tránsito no estará completamente bloqueado, sí se registrará la circulación en tandas de 30 a 40 camiones en convoy.

Para evitar demoras o sobresaltos, se difundió la dinámica de horarios en la que se desplazan estas cápsulas desde la capital hacia el interior provincial: