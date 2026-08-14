Fin de semana largo: la agenda turística de Neuquén

Con más de un 50% de reservas, la ciudad se prepara para el feriado con una amplia agenda de actividades.

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir un fin de semana largo con un fuerte nivel de reservas hoteleras y una agenda variada de propuestas turísticas y recreativas pensada tanto para visitantes, como para los vecinos y vecinas.

Diego Cayol , secretario de Turismo y Desarrollo Humano, contó que el nivel de reservas ya alcanzó el 52%, “la mayoría de quienes llegan lo hacen para quedarse el sábado y el domingo, y recién se retiran el lunes al mediodía”; y adelantó que el movimiento turístico mostrará su pico máximo durante las noches del sábado y domingo.

Respecto a quienes llegarán a la ciudad, detalló que el mapa de visitantes refleja una fuerte presencia del turismo regional, con un gran flujo proveniente del norte de la Patagonia, y que un 30% de turistas serán de distintas provincias del país.

Consideró que, además de la gran variedad de ofertas recreativas, otro factor atractivo de la capital neuquina es la relación precio-calidad de sus servicios. “Al comparar la tarifa hotelera con los principales destinos nacionales, Neuquén se muestra sumamente competitiva: se ubica en niveles equiparables o sensiblemente por debajo de plazas como Córdoba y Mendoza, y considerablemente más accesible que Buenos Aires y los destinos de la cordillera”, explicó Cayol.

Respecto a la agenda de actividades propuestas junto a las agencias de turismo, Cayol dijo que se organizaron tres atracciones. “Estas son actividades de impulso, la Municipalidad pone el traslado y las agencias de viaje se encargan de la comercialización, por lo que son rentadas”.

La primera será el sábado a la mañana con salida a las 10, desde el Centro de Informes Turísticos de la ciudad (el ubicado en Olascoaga en la zona de las vías) y es hacia los olivares.

Al mediodía será la flotada sobre el río Limay, también coordinada con agencias de viaje, y las 18 astroturismo en la Península Hiroki, junto a otra agencia especializada. En ambos casos la salida también es desde el centro de informes de la avenida Olascoaga.

A estas propuestas se suman las actividades gratuitas habituales de la Municipalidad: los recorridos en minibuses descapotados por distintos puntos de la ciudad. Y los nuevos buses, dos unidades con cuatro salidas diarias (dos por la mañana y dos por la tarde) .

Edición especial de Neuquén Emprende

Recordó además que estará “Confluencia de Sabores”, la feria gastronómica que se desarrollará en el Parque Jaime de Nevares junto a Neuquén Emprende el sábado y domingo.

Para el lunes 17 de agosto a las 14, se hará el recorrido guiado clásico vinculado a lo que se conmemora en la fecha de aniversario que en este caso es el fallecimiento del general San Martín, con salida desde el Centro de Informes Turísticos de la ciudad. Esta actividad es gratuita.

Semana del Pinot

Además, desde hoy viernes y en el marco del Día Internacional del Pinot Noir —que se conmemora cada 18 de agosto—, la Municipalidad organizó junto a los restaurantes y vinotecas la Semana del Pinot Noir bajo el sello de Confluencia de Sabores.

“La iniciativa invita a los establecimientos a diseñar menús especiales con maridaje, catas y descorches exclusivos, ofreciendo a vecinos y turistas una muy buena opción para descubrir esta cepa emblemática de la Patagonia”, mencionó Cayol.