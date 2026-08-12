¿El 17 de agosto será feriado nacional o día no laborable? La confirmación del Gobierno

Hay expectativas sobre la posibilidad de un descanso extra, que en esta oportunidad caería cercana a la celebración del Día del Niño.

Feriado del 17 de de agosto, Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Se viene un nuevo fin de semana largo en el mes de agosto. Se trata de una fecha especial del calendario que ya genera expectativas entre quienes buscan aprovechar tres días consecutivos de descanso. Sin embargo, hay una pregunta clave: ¿Será feriado nacional o día no laborable?.

El Gobierno Nacional ya confirmó la fecha del próximo feriado nacional del 2026. Luego del descanso extra que se registró durante julio por el Día de la Independencia, muchas personas buscan saber cuándo tendrán los próximos descansos.

La próxima fecha que aparece en el calendario nacional se debe al P aso a la Inmortalidad del General José de San Martín , que se conmemora cada 17 de agosto. Y todos buscan saber si será feriado nacional o no.

Es feriado nacional o día no laborable

En el calendario oficial de feriados que difunde la Jefatura de Gabinete, el lunes es feriado nacional de carácter inamovible, por lo que habrá un fin de semana largo que quedará conformado por el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto.

Además, este año el Día del Niño quedará ubicado justo en medio del descanso extendido. La celebración dedicada a los más chicos será el domingo 16 de agosto. De todos modos, hay una aclaración importante: el Día del Niño no es feriado.

El calendario oficial todavía incluye varios feriados antes de que finalice 2026.

Qué se celebra el 17 de agosto

El Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín se conmemora cada 17 de agosto, en honor al militar y político argentino que murió en 1850.

Lideró la lucha por la independencia del país junto a su ejército, con el que cruzó la Cordillera de los Andes y derrotó a las milicias españolas en la batalla de Maipú, una de las hazañas históricas más importantes de la historia argentina.

Esta fecha recuerda sus valores de libertad y valentía no solo en el territorio nacional, sino también en países como Chile y Perú.

Creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, logró el triunfo en la batalla de San Lorenzo. Además, fue gobernador de Cuyo y formó el Ejército de los Andes, con el que en 1817 cruzó la Cordillera en la batalla de Chacabuco.

Una vez alcanzada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, San Martín consideró necesario que los países vecinos tuvieran el mismo destino y, por eso, luchó para poner fin a las colonias en Chile, en 1818, y en Perú, en 1821.

La esposa de San Martín murió muy joven, cuando el Libertador se encontraba impedido de volver a Buenos Aires, por lo que la pareja no pudo despedirse.

En 1824, San Martín se mudó a la ciudad de Boulogne-sur-Mer, Francia, junto a su hija. En su nuevo hogar, en un pequeño pueblo al norte de Francia que está ubicado junto al canal de la Mancha, vivió sus últimos años.

Cuál es la diferencia entre feriado nacional o día no laborable

La principal distinción entre ambos días es que el día no laborable es optativo, y la decisión, depende de lo que el empleador considere.

En cambio, los asuetos nacionales son definidos por el gobierno nacional y deben cumplirse: en caso de tener que trabajarlos, la ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 se debe cobrar el doble del salario diario por dicha jornada.

Mientras que en los días no laborables, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

Actualmente la Ley de Contrato de Trabajo establece que se deben conceder las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente.

Los feriados que quedan en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas que darán asueto para todo el país: