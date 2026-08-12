La actividad industrial de las Pyme seguirá en descenso: lo anticipa un estudio

Se trata de un trabajo de la Fundación Observatorio Pyme. Aunque hay algunas mejoras marginales, los datos se mantienen en terreno negativo.

Datos privados anticipan mayor contracción de las pymes, aunque con una leve mejora de la confianza de los empresarios.

La actividad de la pequeña y mediana industria argentina seguirá en caída según anticipa un reporte privado. Las decisiones de compra en inversión de los empresarios del sector hacen prever que continuará la contracción, según indica el último informe de la Fundación Observatorio Pyme (FOP).

La entidad elabora un índice predictivo sobre el comportamiento de las empresas del sector. En el segundo trimestre se ubicó en 44,3 puntos, por debajo de 50 puntos, lo que marca nivel de indiferencia. Es decir, se mantiene la tendencia a la contracción del sector.

El dato implica una mejora de 10 puntos con relación al primer trimestre, aunque se trata de un patrón estacional.

Históricamente los indicadores de decisiones de compra de insumos de las industrias crecen entre abril y junio. No obsante, se mantiene 0,7 puntos por debajo de igual período del año pasado.

Qué mide el índice

Se trata de un indicador compuesto de difusión para el seguimiento de corto plazo de las PyME. Sintetiza información cualitativa sobre pedidos, producción, empleo, plazos de entrega y stocks, variables que suelen reaccionar tempranamente ante cambios en la dinámica productiva.

Se toman la cantidad de empresas que dicen que va a mejorar contra las que dicen que van a bajar. En el caso de FOP se mantiene una muestra de 400 empresas a lo largo de 30 años de trabajo en Argentina patrocinado por la Universidad de Bologna, la UIA y el Grupo Techint,

Cómo evoluciona cada componente

En el caso de los pedidos de clientes, se trata de uno de los componentes principales, porque le indica al empresario si va a tener demanda de lo que produce. En el segundo trimestre ese componente da 42,6.

En cuanto a la producción, el puntaje obtenido fue de 45,4 puntos. En este caso, se mide si la actividad actual acompaña a la tendencia que surge de los pedidos.

En cuanto a empleo, la marca es de 44,7 puntos, lo que indica que hay tendencia a caída de puestos de trabajo en el sector. Es decir, seguirá el deterioro de los planteles.

Por otro lado, en materia de plazos de entrega, la marca es de 48,9 puntos. Eso indica que las empresas están levemente por debajo de los tiempos normales. Eso puede ocurrir por problemas en la demanda.

En cuanto a stock de insumos, el puntaje es de 39,4 puntos, lo que señala que las empresas acumulan menos insumos de los aconsejable, lo que anticipa menos producción.

Mejora la confianza levemente

A pesar de que los datos muestran una tendencia a la contracción, los empresarios consultados parecen no querer perder la esperanza en un cambio de escenario.

En el segundo trimestre de 2026 el Indice de Confianza (ICE - Pyme) se ubicó en 43 puntos, con un rebote de 2,7 puntos frente a primer trimestre, aunque permanece en niveles bajos: es el cuarto trimestre consecutivo por debajo del umbral de indiferencia de 50, y 4,5 puntos por debajo del mismo trimestre de 2025.

Por componentes, las condiciones actuales avanzaron levemente a 32,2 puntos (2), aunque permanecen muy por debajo de 50; las expectativas a futuro avanzaron a 52,1 puntos (3,8) y vuelven a superar el umbral de 50.

La brecha entre ambas dimensiones es de 19,8 puntos. La excepción es el momento para invertir, único componente que retrocede en el trimestre (34,6 puntos, −1,7): la mejora del clima todavía no se traduce en disposición a invertir en maquinaria y equipo.