El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que certifica la discapacidad de una persona. Quiénes pueden solicitar el CUD y sus beneficios.

Certificado Único de Discapacidad: quiénes pueden pedir el CUD en agosto 2026 y los 6 beneficios

La ley 22.431, titulada Sistema de protección integral a los discapacitados y sancionada en 1981, es la piedra angular que legisla sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) , un documento que certifica la discapacidad de una persona y que le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. ¿Quiénes pueden solicitar el CUD ? ¿A qué beneficios acceden sus titulares? Te contamos todo lo que necesitás saber al respecto sobre los beneficios exclusivos que brinda la Anses (Administración Nacional de la Seguridad).

Cabe resaltar que, para obtener o renovar el Certificado Único de Discapacidad, se debe ingresar al sitio Argentina.gob.ar y completar un formulario con los datos de la persona para la cual se solicita el certificado . Así, para acceder a dicho documento , el solicitante será evaluado por una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determina si corresponde la emisión del CUD . Su tramitación es voluntaria y gratuita.

Las personas que podrán solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) son aquellas que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental y que no pueden participar en igualdad de condiciones en la sociedad porque se encuentran con alguna barrera que se los impide.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado.

Así, y tras una evaluación que lleva adelante una junta formada por profesionales de distintas disciplinas, las personas con discapacidad se hacen acreedoras del CUD.

En el sitio oficial Argentina.gob.ar se especifican cuáles son los cuatro pasos que se deben cumplir para la obtención del CUD:

Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que trate a la persona con discapacidad (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).

(certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios). Con la documentación reunida, acercarse al lugar que fuera asignado en la consulta y pedir un turno para la Junta Evaluadora.

Recordar anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.

El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con el documento original del solicitante en el lugar donde se realizó la evaluación, en la fecha que se indique.

Asimismo, se detalla qué documentos son necesarios para obtener el Certificado Único de Discapacidad:

Certificado médico actualizado (no puede tener más de 6 meses). El certificado debe indicar el diagnóstico completo.

Certificados e informes de profesionales que te atienden.

Estudios médicos que te hayas hecho: deben ser originales y no tener más de 6 meses.

Documento de identidad original y legible.

Si tenés obra social o prepaga, fotocopia de tu carnet.

Si trabajás, copia de tu recibo de sueldo.

Si no trabajás, copia del recibo de sueldo del familiar que te tiene a su cargo.

Si sos jubilado o jubilada, copia del recibo de jubilación.

Las personas que podrán solicitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) son aquellas que tienen alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental.

Uno por uno: todos los beneficios que habilita el CUD