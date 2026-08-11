Facundo Moyano dijo que su novia tuvo un paro cardíaco y que él no consume drogas: el relato del escándalo

Se refirió por primera vez al momento que vivió junto a Candela Arizaga, cuando ella corría semidesnuda y descalza en la calle. Qué dijo el sindicalista.

El sindicalista está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

A una semana del polémico episodio que protagonizó Facundo Moyano junto a su novia , quien fue asistida mientras corría semidesnuda por las calles en plena madrugada, el exdiputado decidió romper el silencio y explicó todo lo que sucedió ese martes 4 de agosto.

El ex diputado se refirió por primera vez al escándalo que protagonizó junto a Candela Arizaga . Negó escenas de violencia de género o de privación de la libertad.

El sindicalista pasó un día detenido y ahora está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. Pero negó las acusaciones y sostuvo que es inocente de los delitos que se investigan. Además aclaró que él no consume drogas.

Además, aseguró que su pareja sufrió un paro cardíaco dentro de su departamento. Según relató, ocurrió durante la madrugada del martes 4 de agosto, antes de que Arizaga saliera del edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400 y fuera registrada por distintas cámaras de seguridad mientras corría descalza y semidesnuda por las calles de Belgrano.

“Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, afirmó durante una entrevista en Telefe Noticias. De acuerdo con su versión, él mismo le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su novia.

Moyano sostuvo que Arizaga no recuerda ese momento porque no estaba consciente y aseguró que posee registros de lo ocurrido dentro de su vivienda. "Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que pasó, porque ella no es consciente", agregó.

Respecto al video donde se la ve a su pareja corriendo en vía pública, relató: "Nunca soy yo el que está corriendo. Es algo que tengo que decir. No vengo a ponerme de víctima ni a acusar a nadie. Vengo a defenderme. Yo no corrí a Candela porque ella bajó en el ascensor y yo bajé 5 minutos después. Yo no tenía pantalones largos ni remera larga. No estaba corriendo".

Según explicó, no se realizó el examen toxicológico por recomendación de sus abogados."Estaba verificado que yo no tenía ninguna patología por haber consumido”, indicó y agregó: "El consumo no es una cuestión que esté sujeta a delito. Yo no consumo, no tengo problemas de adicción".

Sobre una posible acusación por violencia de género, Moyano dijo que "no había elementos para detenerme". "Cuando la agarré, otro portero me dijo que iba a cuidar al perro y yo me quedé con ella y llamé a la policía. Una persona que está en un estado de violencia contra su pareja no llamaría a la policía para que vengan", agregó en su entrevista con Barili.

“Se les cayó el tema de la violencia, el tema de la privación ilegítima de la libertad. Y fueron con el consumo. También se les va a caer el consumo. También cuestionaron si el departamento era de mi propiedad”, apuntó y especificó que no tiene contacto con Arizaga por las medidas restrictivas.

En otro pasaje de la entrevista, el sindicalista habló sobre el maltrato mediático que tuvo la joven influencer de 23 años y el consumo de cocaína.

"A mí me parece que ella no consumió. Pasó de ser víctima a gato porque yo no puedo estar con ninguna mujer porque significa que yo le pongo plata. Candela pasó de víctima de maltrato psicológico a gato. Hay que ser más cuidadoso", expresó.

Además, siguió: "El consumo no está sujeto a delito y todo lo que pasa en la vida personal está reservado a Dios. Yo no consumo y no soy adicto, ni nunca tuve problemas. Tampoco tengo antecedentes".