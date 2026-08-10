Se esperan fuertes ráfagas, nevadas en áreas cordilleranas y temperaturas muy bajas que pueden representar un riesgo para la salud.

Neuquén, bajo alerta por viento, nieve y frío extremo: qué zonas estarán más complicadas.

Neuquén comienza este lunes con viento, nieve y mucho frío en distintos puntos de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por fuertes ráfagas y nevadas , mientras que en otras zonas también rige una advertencia por temperaturas extremadamente bajas .

Una de las principales complicaciones de la jornada en la provincia estará relacionada con el viento , que afectará a gran parte del territorio, excepto la zona sur. Se esperan vientos con velocidades constantes entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Ante este tipo de alerta, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

El viento también puede generar dificultades para circular, especialmente para vehículos de gran porte, casas rodantes, motocicletas y automóviles que transiten por sectores abiertos y rutas de montaña.

La nieve complica a la Cordillera

A las fuertes ráfagas se suma una alerta por nevadas en sectores cordilleranos de la provincia. Las zonas bajo advertencia son: Villa La Angostura, San Martín y Junín de los Andes, Piedra del Águila, Las Coloradas, Aluminé, Zapala, Las Lajas, Loncopué, El Huecú, Chos Malal, Buta Ranquil y Andacollo.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las condiciones pueden reducir considerablemente la visibilidad y provocar acumulación de nieve o hielo sobre la calzada. Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hacia la Cordillera deberán consultar previamente el estado de las rutas y pasos fronterizos y contar con cadenas cuando sean exigidas.

Durante los últimos episodios de nieve registrados en Neuquén, las principales complicaciones se concentraron justamente en los corredores cordilleranos, donde las acumulaciones obligaron a disponer restricciones y operativos preventivos.

Alerta por frío extremo: qué significa

El tercer factor a tener en cuenta este lunes son las temperaturas extremadamente bajas. El SMN advirtió sobre temperaturas muy bajas en Aluminé, Las Lajas, Loncopué, Añelo, El Huecú, Andacollo, Chos Malal y Buta Ranquil, por lo que estableció una alerta de nivel amarillo por frío.

Esto quiere decir que puede tener un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en niños y niñas, personas mayores de 65 años y aquellas que padecen enfermedades crónicas.

Qué hacer ante temperaturas muy bajas

Frente al frío extremo, el SMN recomienda evitar permanecer durante períodos prolongados al aire libre. En caso de tener que salir, aconseja utilizar varias capas de ropa liviana y mantener el cuerpo en movimiento.

También se recomienda calefaccionar los ambientes de manera segura, evitar cambios bruscos de temperatura, beber abundante líquido y no consumir bebidas alcohólicas para combatir el frío. Además, las autoridades aconsejan prestar especial atención a niños, personas mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Con viento, nieve y temperaturas muy bajas presentes en diferentes puntos del territorio neuquino, el clima volverá a condicionar los desplazamientos y las actividades al aire libre, especialmente en la Cordillera y en los sectores más expuestos de la provincia. Ante estas condiciones, aconsejan mantenerse informados a través de los canales oficiales.