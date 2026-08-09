Empezaron reparando computadoras en un departamento y hoy recuperan toneladas de residuos en Neuquén

De residuos a oportunidades: la historia de una cooperativa que nació en Neuquén.

Era 2020. La pandemia había cambiado la vida cotidiana y también la forma de trabajar y estudiar. Mientras la demanda de computadoras crecía por la necesidad de conectividad, también aumentaba la cantidad de equipos que quedaban fuera de uso . Donde muchos veían basura, dos técnicos neuquinos encontraron una oportunidad . Así nació REN.

Primero reparaban computadoras para que pudieran volver a funcionar. Después apareció una pregunta que terminó definiendo el rumbo del proyecto: ¿qué hacer con todos esos equipos que ya no tenían reparación?

La respuesta fue crear una cooperativa dedicada a recuperar, reutilizar y reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, convencidos de que incluso aquello que parecía no tener valor todavía podía convertirse en una oportunidad.

"Empezamos en un taller muy casero, literalmente en un departamento. Trabajábamos con lo que teníamos, desarmando equipos y buscando la manera de aprovechar cada material", recuerda Juan Morillas, uno de los integrantes de REN.

Con el tiempo dejaron ese pequeño espacio para mudarse primero a un garaje y luego al taller donde hoy funciona REN, una cooperativa integrada por siete personas que recibe residuos electrónicos provenientes de hogares, empresas e instituciones de toda la región.

Antes de reciclar, recuperar

La lógica de trabajo de REN es distinta a la que suele imaginarse cuando se habla de reciclaje. Cada computadora que llega al taller atraviesa primero una revisión completa. Si puede volver a funcionar, se repara. Si ya no tiene solución, recién entonces comienza el proceso de desarme para recuperar materiales que volverán a la industria como materia prima. Ese criterio permitió que el 13,6 por ciento de los equipos recibidos recuperaran una segunda vida útil, mientras que otro 12 por ciento sirviera como fuente de repuestos para reparar otros dispositivos.

En los últimos años, la cooperativa pasó de procesar unas 15 toneladas anuales de residuos electrónicos a cerca de 30 toneladas por año. En total, ya recuperó más de 70 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Pero detrás de esos números hay otra satisfacción. "Lo que más nos impulsa es ver que una computadora que iba a terminar en un basural pueda llegar a una escuela o a un comedor y seguir siendo útil. Ahí entendimos que íbamos por el camino correcto", cuenta.

Para REN, nacer y crecer en Neuquén es parte de su identidad. “Si esta tierra nos recibió, lo mínimo que podemos hacer es cuidarla”, sostiene.

En ese camino fueron fundamentales la educación pública y el acompañamiento de escuelas técnicas, la Universidad Nacional del Comahue, los municipios y el INTI. Ese impulso también llegó de la mano de Impacta Neuquén, el programa destinado a emprendedores impulsado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano y Pluspetrol Argentina, donde recibieron nueve meses de capacitación y el financiamiento para dar un nuevo salto productivo.

Con parte del premio adquirieron una trituradora de cables que está viajando desde China hacia Centenario y que les permitirá separar cobre y plástico, aumentar su capacidad de procesamiento y avanzar hacia una escala más industrial.

Un proyecto que sigue creciendo

Con la nueva maquinaria en camino, REN ya piensa en lo que viene: una planta modelo para gestionar residuos electrónicos de toda la región del Alto Valle, incorporar tecnología, generar nuevos puestos de trabajo y convertirse en un espacio de referencia en economía circular e innovación para la Patagonia.

El objetivo es demostrar que el cuidado ambiental también puede ser una oportunidad para generar empleo, conocimiento y desarrollo local.

Y para quienes hoy tienen una idea y todavía dudan en dar el primer paso, Juan comparte una certeza que aprendieron en estos años: “Que se animen. El camino no es lineal, pero cuando uno trabaja para resolver un problema real de su comunidad, la misma comunidad acompaña, empuja y ayuda a crecer”.

La historia de REN es, en definitiva, la de un proyecto que creció con trabajo, formación y perseverancia, y que hoy busca seguir transformando lo que otros descartan en nuevas oportunidades para Neuquén.