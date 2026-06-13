Neuquén licitará el nuevo Centro de Transferencia de residuos: los detalles del futuro Complejo Ambiental

Incorporará tecnología de vanguardia e inteligencia artificial para optimizar el tratamiento de los residuos de Neuquén y ciudades aledañas.

La Municipalidad de Neuquén avanzará durante junio con el llamado a licitación para la construcción del nuevo Centro de Transferencia de residuos , una infraestructura estratégica que formará parte del futuro Complejo Ambiental Neuquén (CAN) y que busca garantizar una gestión eficiente de los residuos urbanos durante las próximas tres décadas.

El proyecto contempla el procesamiento de unas 14.000 toneladas mensuales de residuos generadas por la ciudad de Neuquén y localidades cercanas como Plottier, Centenario, San Patricio del Chañar y Vista Alegre. Además, prevé la incorporación de tecnología de última generación e inteligencia artificial para optimizar los procesos de tratamiento y reciclaje.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , explicó que la iniciativa fue diseñada tomando como referencia experiencias internacionales.

"Visitamos Japón y entendemos que es un ejemplo en el tratamiento de la recolección de residuos y lo que significa la cultura de los centros de limpieza. Por eso visitamos en Tokio los mejores, los más destacados centros de transferencia y lo que es el tratamiento de la basura en el reciclaje", explicó el intendente.

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Además, señaló: "Estamos planificando el tratamiento de la basura en los próximos 30 años para darle previsibilidad al crecimiento de lo que es para nosotros un servicio esencial".

Gaido destacó también la capacidad financiera del municipio para afrontar la inversión. "Tenemos los fondos a partir de una administración eficiente y estamos licitando junto con la provincia un servicio que le va a dar previsibilidad a Neuquén y a todas las ciudades que están cercanas. No tengan dudas que el tratamiento de la basura y la sustentabilidad es nuestra prioridad".

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Cómo funcionará el nuevo Centro de Transferencia

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, indicó que el municipio se encuentra en la etapa final de elaboración de los pliegos licitatorios para esta infraestructura, que será el nodo logístico principal del nuevo esquema de gestión de residuos.

La necesidad de avanzar con el proyecto responde a que el actual sistema de disposición final cuenta con una vida útil estimada de apenas dos años. Por este motivo, se planificó un nuevo complejo a unos 15 kilómetros de distancia, en tierras incorporadas al ejido municipal tras la ampliación aprobada en 2022.

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El Centro de Transferencia se construirá en el actual predio del CAN, ubicado a unos cuatro kilómetros del área urbanizada. Allí los camiones recolectores descargarán los residuos antes de que sean trasladados al nuevo sitio de disposición final.

"Ese Centro de Transferencia es una infraestructura a la cual llegan cada uno de los camiones que recolectan los residuos en la vía pública y allí descargan en unas tolvas desde las que se traspasan los residuos a unos containers que equivalen, más o menos, a cuatro camiones recolectores", detalló Nicola.

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Según explicó el funcionario, el sistema permitirá reducir costos operativos y mejorar la eficiencia del servicio. "Se logra que sea más económica y más eficiente la gestión, si recorremos con los cuatro camiones los 15 kilómetros se gasta el consumo de cuatro camiones, en cambio será un camión con el producido de cuatro, es 4 a 1 la diferencia".

La infraestructura también estará adaptada a las condiciones climáticas de la meseta neuquina. El edificio será una gran nave industrial cerrada herméticamente para evitar que los residuos sean dispersados por el viento durante el proceso de transferencia hacia los contenedores que luego serán transportados por camiones tractor.

Inteligencia artificial para separar y reciclar residuos

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que el futuro Complejo Ambiental Neuquén será el tercer proyecto de la ciudad en incorporar inteligencia artificial a su funcionamiento.

La tecnología se aplicará especialmente en la automatización de la separación de residuos y en los procesos de reciclaje, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y fortalecer las políticas de economía circular.

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"Sabemos que la basura pone en tensión a las ciudades y la inteligencia artificial tiene un rol muy significativo en la separación de residuos, en el reciclaje; es decir, nuestro Centro Ambiental va a estar atravesado por la inteligencia artificial, va a ser un Centro Ambiental moderno y tecnológico", afirmó.

La funcionaria explicó que los flujos operativos funcionarán de manera automatizada, en un esquema similar al de los semáforos inteligentes, lo que permitirá optimizar la clasificación y recuperación de materiales reciclables.

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"Esto es lo que estamos haciendo en Neuquén. La inteligencia artificial viene a resolver el tema de la basura, a ser más eficiente los centros ambientales", remarcó Pasqualini.

Con la próxima licitación del Centro de Transferencia, el municipio busca asegurar la continuidad y modernización del sistema de gestión de residuos, en un contexto de crecimiento poblacional y expansión regional que exige nuevas soluciones para uno de los servicios esenciales de la ciudad.