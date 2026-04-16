Récord total: la planta de separación del CAN recicló 107 toneladas de residuos en un mes

Las toneladas equivalen a más de diez camiones batea cargados de material reciclable. Los materiales provienen principalmente de los residuos domiciliarios.

La ciudad alcanzó en marzo un hito histórico en materia de reciclado : en la Planta de Separación de Residuos del Complejo Ambiental se procesaron, comercializaron y vendieron 107 toneladas de materiales secos, el mejor registro desde que funciona este sistema de gestión de residuos que tiene como objetivo volver al mercado los residuos secos y reciclables.

"Estamos muy contentos por este logro de la Cooperativa Defensores del Medio Ambiente que trabaja en la planta y que ha llegado a la suma de más de 100 toneladas comercializadas durante marzo para un nuevo uso", destacó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana del municipio.

El funcionario contó que los trabajadores de esta planta se encargan de clasificar, enfardar y vender los materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, film y aluminio a empresas recicladoras, reinsertándolos en la economía circular.

Para dimensionar la magnitud del registro, Baggio graficó que las 107 toneladas equivalen a más de diez camiones batea cargados de material reciclable. "Es una enormidad. No lo podemos dimensionar si no lo vemos", graficó el funcionario.

Reciclado Neuquén (1)

De dónde provienen los residuos

Contó que los materiales provienen principalmente de los residuos domiciliarios de los hogares neuquinos, junto con aportes de comercios y empresas, y en este marco mencionó la importancia que tiene que las y los ciudadanos se comprometan en la separación de residuos en origen.

“Llegan a la planta a través de tres vías: la recolección diferenciada que se realiza los lunes y jueves, los Puntos Verdes distribuidos en la ciudad, y los Centros de Transferencia para residuos voluminosos”, recordó Baggio y remarcó la importancia de “destinar una bolsa adicional en el hogar para depositar plástico, papel, cartón, vidrio y metal, y sacarla los días correspondientes al circuito de recolección de secos”.

"Le pedimos a nuestros vecinos y vecinas de la ciudad que nos acompañen en la clasificación domiciliaria. Es el pequeño esfuerzo: que en tu casa pongas una bolsita más y con esta acción tan sencilla sumamos mucho al cuidado del medio ambiente", subrayó Baggio.

Reciclado Neuquén (2)

Tras este récord, Baggio remarcó la importancia del logro en el marco del sistema de gestión ambiental de la ciudad. “Este mes tuvo un récord de trabajo en relación a la clasificación, y esperamos superarlo el mes que viene”, afirmó el subsecretario.

El funcionario destacó además que se trata de un circuito de “triple impacto” porque “genera un recurso económico para quienes trabajan en la planta porque ellos viven de lo que se recicla, reduce la cantidad de residuos que van al relleno sanitario, y contribuye al cuidado del ambiente”.

El Complejo Ambiental de Neuquén alberga una de las plantas de tratamiento de residuos más completas de la región. Además de la separación y clasificación de materiales secos, cuenta con un espacio de compostaje, una planta de biogás y un relleno sanitario, procesando así la totalidad de los residuos que genera la ciudad.