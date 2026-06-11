Neuquén La Mañana Autoridades Las nuevas autoridades de FACIAS asumieron con el mandato de "volver a integrarse con la sociedad"

El mediodía de este jueves fue escenario de un acto cargado de simbolismo en el aula 28 de la Facultad de Ambiente y Salud (FACIAS). Con el salón colmado de presencias institucionales, desde representantes de la Justicia hasta el municipio y el Colegio Profesional del Ambiente. Liliana Liberati y Juan Vassallo tomaron posesión de sus cargos como decana y vicedecano bajo una premisa: "La facultad necesita reencontrarse con la comunidad".

"Nuestro punto de partida es la escucha y el compromiso de devolverle la vida institucional a la Facultad", afirmó Liberati al abrir su discurso. La flamante decana subrayó que el contexto actual "no da tregua" y que el desafío exige inteligencia colectiva, una institución que integre, que labra las puertas.

"Hoy tenemos que generar alumnos que se integren a nuestra sociedad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", puntualizó Vassallo, el recién asumido vicedecano de FACIAS. Además, compartió el problema central que encontraron al asumir. "Nuestra principal tarea es mejorar las condiciones de los cuatro claustros y revincularnos con la sociedad. Encontramos que esto no sucede", sentenció. La apuesta, según explicó, incluye acompañar desde la institución el crecimiento de toda la región del Comahue.