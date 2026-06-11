Las nuevas autoridades de FACIAS asumieron con el mandato de "volver a integrarse con la sociedad"
Liliana Liberati fue proclamada decana y Juan Vassallo, vicedecano. Ante el Consejo Directivo y funcionarios provinciales, municipales y representantes del Colegio Profesional del Ambiente.
El mediodía de este jueves fue escenario de un acto cargado de simbolismo en el aula 28 de la Facultad de Ambiente y Salud (FACIAS). Con el salón colmado de presencias institucionales, desde representantes de la Justicia hasta el municipio y el Colegio Profesional del Ambiente. Liliana Liberati y Juan Vassallo tomaron posesión de sus cargos como decana y vicedecano bajo una premisa: "La facultad necesita reencontrarse con la comunidad".
"Nuestro punto de partida es la escucha y el compromiso de devolverle la vida institucional a la Facultad", afirmó Liberati al abrir su discurso. La flamante decana subrayó que el contexto actual "no da tregua" y que el desafío exige inteligencia colectiva, una institución que integre, que labra las puertas.
"Hoy tenemos que generar alumnos que se integren a nuestra sociedad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", puntualizó Vassallo, el recién asumido vicedecano de FACIAS. Además, compartió el problema central que encontraron al asumir. "Nuestra principal tarea es mejorar las condiciones de los cuatro claustros y revincularnos con la sociedad. Encontramos que esto no sucede", sentenció. La apuesta, según explicó, incluye acompañar desde la institución el crecimiento de toda la región del Comahue.
La nutrida presencia de actores externos al ámbito universitario en la ceremonia fue, en sí misma, una señal de apertura. Aseguraron que el acto no fue solo un trámite administrativo, sino una invitación pública a construir vínculos.
Las propuestas transversales con las que se comprometieron frente a la comunidad educativa universitaria de cara al inicio de la gestión:
Estudiantes
- Política institucional con canales diferenciados por claustro y web modernizada.
- Mejora de la Infraestructura edilicia, culminando el edificio nuevo que está paralizado en la capital y mejorando las condiciones de otras sedes.
- Formación pedagógica para docentes, herramientas digitales e IA para nodocentes. Certificación institucional.
- Digesto online con todas las resoluciones del CD y Decanato, accesible sin credenciales.
Docentes:
- Concursos de ascenso y regularización con cronograma público.
- Sala docente equipada en las 3 sedes.
- Acceso a posgrado con convenios y aranceles preferenciales.
- Actualización de planes de estudio (algunos de los 90).
- Instancias formales de participación institucional.
No docentes
- Implementar la nueva Estructura Orgánica Funcional aprobada.
- Espacios dignos y conectividad en las 3 sedes.
- Mesas de trabajo para reorganización de procesos.
- Gestión de nuevos cargos ante el crecimiento de matrícula.
- Capacitación específica en horario laboral con reconocimiento.
Graduados
- Activar el Observatorio de Personas Graduadas (existe, pero nunca funcionó).
- Bolsa de trabajo institucional y vinculación con empleadores.
- Posgrado en modalidad híbrida con becas y aranceles preferenciales.
- Participación formal en comisiones curriculares.
- Vinculación con Colegios Profesionales de la región.
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