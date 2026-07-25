Tragedia en la Ruta 237 y muerte de una niña de 9 años: qué se sabe del hecho y el estado del padre

El padre de la niña neuquina había sido trasladado al hospital de Bariloche. La autopsia al cuerpo de la menor se realizará en la morgue de Neuquén capital.

El hombre permanece internado en estado de shock en el Hospital de Bariloche.

Un fatal siniestro vial provocó la muerte de una niña de 9 años este viernes 24 de julio por la tarde, en la Ruta 237 a la altura del kilómetro 1560, en un sector conocido como arroyo Chacabuco o Limay Chico . Como consecuencia del impacto, la menor falleció en el lugar y el padre fue asistido por el personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y permanece internado en el hospital de Bariloche.

El hecho se registró pasadas las 16, cuando una camioneta Renault Duster se despistó y terminó cayendo al arroyo ubicado al costado de la ruta. Debido al impacto del vehículo al caer por el arroyo, la niña falleció en el lugar.

Fuentes policiales en declaraciones a LM Neuquén confirmaron que el examen forense sobre el cuerpo de la menor para establecer las causas de la muerte se llevará a cabo este domingo 25 de julio en la morgue de Neuquén capital . Además, el conductor del vehículo fue asistido en el lugar por el personal del SIEN y trasladado al Hospital de Bariloche.

Actualmente, el hombre permanece internado en sala general y según el último parte médico, se encuentra consciente y en buen estado general. Los estudios realizados determinaron que sufrió un cefalohematoma en el cráneo y una fractura vertebral a la altura de la vértebra dorsal D11, por ello continúa bajo observación para evaluación su evolución médica.

El hombre permanece internado en estado de shock y pregunta constantemente por su hija

Además, los profesionales de la salud informaron que el hombre presenta lagunas de memoria, ya que no logra recordar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial.

Durante su internación, los profesionales indicaron que manifestó de forma reiterada su preocupación por el estado de salud de su hija, lo que refleja el estado de shock en el que permanece el conductor. “Durante su permanencia en el nosocomio, únicamente consulta en forma reiterada por el estado de su hija” indicó el cuerpo médico.

El hombre permanece internado en estado de shock.

Investigan las causas del accidente

Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén tomó conocimiento del despiste de una camioneta Renault Duster a las 16.30 y ,debido a condiciones climáticas adversas, se le dificultó poder llegar hasta el lugar.

“Al llegar personal policial del Departamento Nahuel Huapi, en primera instancia, ya un hombre había sido trasladado por el SIEN hacia la ciudad de Bariloche, y se constata la presencia del cuerpo sin vida de una menor de edad. Al parecer había sido asistida previamente por personas que habrían presenciado el siniestro”, relató el comisario Inspector Miguel Ángel Poblete, Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, a LM Neuquén.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y equipos de emergencia, que realizaron las tareas de rescate y comenzaron con las pericias para establecer la mecánica del siniestro.

Si bien las causas del despiste aún no fueron determinadas, el accidente ocurrió en una jornada con condiciones climáticas adversas en la región, con calzada mojada y sectores con presencia de aguanieve.

De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, no fue necesario interrumpir el tránsito sobre la Ruta Nacional 237, por lo que la circulación permaneció habilitada mientras se desarrollaban las tareas de asistencia e investigación.

El hombre permanece internado en estado de shock en el Hospital de Bariloche. Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Lo que se sabe del accidente

Si bien no se pudo establecer la mecánica del accidente, el comisario señaló que el automóvil venía bajando desde Bariloche en sentido al Collón Curá y pasó de largo. "Al parecer, el vehículo no dio un tumbo, sino que se despistó y pasó por el lateral derecho del puente, terminando dentro del arroyo", estimó.

Aunque aclaró que no se ha determinado con precisión la dinámica del siniestro, no se sabe si el auto mordió la banquina por la nieve. "Testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 m de donde estaba el vehículo y él del otro lado sentado. Se ve que en estado de shock o inconsciencia el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla", agregó.

Respecto al estado del tiempo y de la calzada. al momento del accidente, se indicó que "estaba lloviznando y había nieve nieve sobre la banquina", aunque aclaró que "la visibilidad era era era buena en este tramo" concluyó.