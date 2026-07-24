Nuevo Nissan Kicks: el SUV que llegó para cambiar todo con motor turbo y tecnología de punta

El segmento de los SUVs compactos tiene un nuevo protagonista. El nuevo Nissan Kicks llegó a Argentina con el cambio más radical de su historia: estrena plataforma completa, incorpora por primera vez motor turbo, eleva sus estándares de seguridad y presenta una tecnología que compite de igual a igual con los modelos más avanzados del mercado. Ya está disponible en Aika Neuquén para que lo conozcas en persona.

A nivel mecánico, las tres versiones de la gama comparten el mismo conjunto motor: un turbo con 200 Nm de torque y transmisión automática de doble embrague, ideal para un manejo ágil con respuesta rápida y eficiencia en el consumo. Y de serie en toda la línea, el nuevo Kicks equipa seis airbags y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, sin necesidad de elegir versión premium para tener seguridad de primer nivel.

La gama arranca con la versión Sense , pensada para quien busca funcionalidad sin renunciar a nada importante: faros full LED, llantas de 17 pulgadas, pantalla multimedia de 12.3 pulgadas con conectividad inalámbrica y conexión al sistema Android Auto y Apple CarPlay sin cables. Una opción racional y completa para la rutina diaria de Neuquén.

Nuevo Nissan Kicks: tecnología, confort y conducción semiautónoma

Un escalón arriba, la versión Advance suma los detalles que hacen la diferencia en el uso cotidiano: cargador inalámbrico de 15W para el celular, encendido remoto del motor y barras de techo. Pequeños lujos que se notan en cada viaje.

El tope de gama es la versión Exclusive, donde la propuesta tecnológica alcanza su máxima expresión. Llantas de aleación de aluminio de 19 pulgadas con estilo y personalidad, techo solar panorámico para disfrutar de cada momento a bordo, y una doble pantalla unificada de 24.6 pulgadas que integra el panel TFT de 12.3 pulgadas con la pantalla multimedia del mismo tamaño. Toda la información que necesitás mientras conducís, en un solo vistazo.

La gran novedad tecnológica de la versión Exclusive es el sistema ProPilot de asistencia de conducción semiautónoma. Al activarlo, el Kicks puede fijar una distancia relativa al vehículo de adelante, ajustar la velocidad automáticamente, frenar y reanudar la marcha sin intervención del conductor. Sus sensores también escanean las líneas del camino para mantener el vehículo centrado en el carril y pueden tomar curvas poco pronunciadas de manera autónoma.

El interior del nuevo Kicks también es un salto adelante. Los asientos de cuero con doble costura y terminaciones premium elevan la percepción de calidad. El sistema de audio Bose premium con 10 altavoces distribuidos estratégicamente logra un sonido envolvente que transforma cada viaje en una experiencia. Las levas al volante permiten controlar los cambios sin soltar el volante, tanto en modo directo para sobrepasos como en modo manual para quienes prefieren mayor protagonismo al manejar.

El espacio de carga llega a 470 litros de capacidad con nivelador de profundidad, uno de los valores más competitivos del segmento para quienes necesitan un SUV también funcional para el día a día. Y el e-Shifter con freno eléctrico de estacionamiento y Auto Hold simplifica la conducción urbana con un selector electrónico que permite cambiar de marcha con solo oprimir un botón.

El nuevo Nissan Kicks ya está disponible en Aika Neuquén. Visitanos en nuestro concesionario o conocé más en aikaneuquen.com.