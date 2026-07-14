La Infinit Cup copó Neuquén: postales y campeones de una fiesta gamer total

Con un marco espectacular en Casino Magic, la tercera edición del festival de esports y cultura geek consagró a los reyes de las consolas, el simulador de carreras y el cosplay regional.

La tercera edición de la INFINIT CUP se desarrolló con gran éxito en Casino Magic , consolidándose nuevamente como el mayor evento de esports, tecnología y cultura geek de la Patagonia. Durante las dos jornadas, el público pudo disfrutar de competencias de primer nivel, actividades recreativas, charlas, talleres, espectáculos culturales y numerosos sorteos.

Toda la programación fue transmitida en vivo, mientras que las competencias principales también pudieron seguirse desde la pantalla gigante del escenario, con relato, análisis y cobertura en directo.

Uno de los momentos más esperados fue la gran final entre Nostálgicos , representante de Neuquén y bicampeón vigente, y GGTeam , equipo retador que viajó desde Mendoza para disputar el campeonato.

Nostálgicos se impuso por 2 a 0 con una sólida actuación y consiguió su tercer título consecutivo. De esta manera, el equipo se quedó definitivamente con la copa de la competencia y recibió un premio de $1.000.000.

GGTeam, por su parte, obtuvo el segundo puesto y un premio de $500.000, cerrando una destacada participación. El conjunto mendocino demostró estar a la altura de la definición y brindó un gran espectáculo competitivo.

Durante la primera jornada, GGTeam también protagonizó una exhibición de Valorant frente al campeón de la disciplina. Aunque el equipo mendocino fue derrotado, dejó una muy buena imagen y sumó otro atractivo a la agenda del evento.

Briane se quedó con la competencia de SimRacing TCR

La competencia de SimRacing TCR estuvo compuesta por cuatro fechas. Las primeras tres jornadas clasificatorias se disputaron en INFINIT Arena Gaming, ubicada en Avenida Argentina, mientras que la gran final tuvo lugar en Casino Magic.

La carrera decisiva fue transmitida en vivo y proyectada en la pantalla principal, acompañada por relato y seguimiento en tiempo real.

CLASIFICACIÓN FINAL SIMRACING TCR

Briane (Campeón)

(Campeón) González

Danilo

Rojas

Sheffer

Choiman

La Copa Davitel tuvo un final contundente

La competencia de FIFA, denominada Copa Davitel, comenzó con sus instancias preliminares en la sala especialmente destinada al torneo y culminó con la gran final sobre el escenario principal.

La dupla integrada por Ignacio Lattanzi y Martín Ignacio Vila se consagró campeona luego de una actuación contundente, imponiéndose por 7 a 0 en el primer partido y 6 a 0 en el segundo.

El segundo puesto fue para Maximiliano Salgado y Nahuel Ponce, quienes también completaron una destacada participación.

Cosplay, braking y cultura urbana

El tradicional concurso de cosplay volvió a convocar a participantes con un gran nivel de producción, caracterización y performance. El primer puesto fue para Nicolás Coyla, quien interpretó a El Pingüino (Batman Returns). El segundo lugar correspondió a Sara Fretes, con su representación de Sakuko (Silent Hill f).

La cultura hiphop también tuvo un espacio central. HipHop Family regresó a la INFINIT CUP con una competencia de crew versus crew desarrollada sobre el escenario, donde los participantes demostraron un alto nivel de breaking y contribuyeron a visibilizar la cultura urbana de la región.

Formación, ajedrez y profesionalización de los Esports

El evento no estuvo enfocado únicamente en la competencia. Durante ambas jornadas se desarrolló un taller de ajedrez junto al Rotary Club, donde numerosos chicos y jóvenes pudieron aprender, disputar partidas y resolver desafíos acompañados por especialistas.

Además, Roots Esports, un nuevo equipo que avanza en su proceso de profesionalización dentro de la región, ofreció una charla sobre sus comienzos, el desarrollo de los deportes electrónicos y los desafíos que implica construir un proyecto competitivo.

Actividades para toda la familia

Además de las propuestas digitales, el público pudo participar de diferentes actividades recreativas, como tiro al blanco, dardos electrónicos, cornhole y juegos de reflejos y reacción. Quienes completaban los desafíos accedían a sorteos exclusivos.

También se contó con la presencia de numerosos stands de emprendedores, que ofrecieron productos vinculados con el gaming, la tecnología, el anime y la cultura geek, fortaleciendo el espacio destinado a proyectos regionales.

A lo largo de las dos jornadas se sortearon una PC gamer, un monitor, una silla, periféricos y merchandising. La realización de esta tercera edición fue posible gracias al acompañamiento de las empresas que apostaron por el crecimiento de la escena.