Incendio intencional y alarma en el oeste de Neuquén: quemaron diez cestos de basura.

Las llamas se extendieron durante varias cuadras cerca de la rotonda de Collón Cura. El fuego estuvo a pocos metros de viviendas, comercios y vehículos estacionados.

Un preocupante episodio se registró durante la mañana de este martes en el oeste de la ciudad de Neuquén , donde varios cestos de basura fueron incendiados de manera consecutiva. Las llamas alcanzaron una importante altura y obligaron a intervenir a los bomberos y a la Policía.

El hecho ocurrió entre las 6:30 y las 7 en inmediaciones de las calles Collón Cura, República de Italia y Concordia, cerca de la rotonda que marca el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y Progreso.

De acuerdo con el relato de un vecino, el fuego afectó entre siete y diez cestos ubicados sobre una misma vereda. También se habría incendiado un contenedor de mayores dimensiones, aunque este dato no pudo ser confirmado en el lugar.

“Estaban todos los cestos prendidos fuego. Se ve que la persona pasó, prendió uno, siguió y volvió a prender. Hizo como un caminito”, relató Franco, quien descubrió la situación cuando salía de su casa para dirigirse a trabajar, en declaraciones con R7.

Las llamas estuvieron cerca de los autos

El vecino explicó que el humo cubría buena parte del sector y que algunas llamas alcanzaban una altura similar a la de un segundo piso. La situación generó especial preocupación porque varios de los incendios se encontraban junto a autos estacionados, comercios y viviendas.

En uno de los casos, un hombre tuvo que salir rápidamente de su casa al advertir que el fuego comenzaba a acercarse a su vehículo. Según relató Franco, el vecino tomó una manguera y comenzó a arrojar agua sobre el auto y el cesto mientras esperaba la llegada de los bomberos.

“Se le estaba por prender fuego el auto en la parte del capó. Salió corriendo y empezó a regar con una manguera hasta que llegaron los bomberos”, detalló Franco.

La cercanía de las llamas con los vehículos, los medidores y las conexiones de gas aumentó el temor entre los vecinos, que advirtieron que el episodio podría haber provocado consecuencias mucho más graves.

Personal de la empresa Cliba también se encontraba en el lugar y colaboró durante los primeros minutos de la emergencia. Poco después arribaron dotaciones de bomberos, que trabajaron para extinguir los diferentes focos, mientras efectivos policiales recorrieron la zona.

Investigan quién inició los incendios

El vecino aseguró que no alcanzó a observar a la persona que habría provocado los incendios ni vio a nadie escapar del lugar. Sin embargo, por la cantidad de cestos afectados y la distancia entre ellos, estimó que se trató de una acción intencional.

Los habitantes del sector indicaron que en los alrededores suelen permanecer personas en situación de calle y expresaron su preocupación por distintos episodios ocurridos anteriormente. No obstante, hasta que avance la investigación, no existe información oficial que vincule a alguna de ellas con los incendios.

El rápido accionar de los bomberos, los trabajadores de recolección y los propios vecinos permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran vehículos, viviendas o instalaciones de gas. No se informaron personas heridas, aunque el episodio generó un importante despliegue y alarma entre quienes salen de sus casas temprano a trabajar.